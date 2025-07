Con viento en contra, la oposición busca el quórum para realizar dos mega sesiones en Diputados

Los diferentes bloques de la Cámara de Diputados de la Nación se estarán reuniendo a lo largo de este martes para determinar qué hacer mañana: si unificar las dos sesiones previstas y, no menos importante, si dar quórum . Se busca tratar una batería de proyectos antes del receso de invierno, de los cuales varios no son del agrado del Gobierno.

Para intentar garantizar la participación, se amplió el temario de la primera asamblea pedida y se propuso -finalmente- unificar ambas sesiones, lo cual aún no se ha consolidado. "Con esto nos acercamos al quórum, pero no lo tenemos asegurado", manifiestan desde los pasillos del Palacio Legislativo.

El kirchnerismo le habría pedido al jefe del bloque de Democracia para Siempre que ampliara el temario con cuestiones que "desvirtúan" la agenda social, que apunta al nosocomio y la emergencia universitaria. Es por ello que no se aceptó y, en consecuencia, se siembran dudas sobre qué harán: ¿Dejarán "tirada" la primera sesión por la segunda?.

Pero Juliano no sólo prevé tratar financiamiento universitario y crisis en el Hospital Garrahan (llevarlos a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que está frenada), sino también reformar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA), cambiar el el huso horario del país, hablar de Juicios por jurado, Retenciones

Cabe destacar que en el temario hay sólo dos proyectos de ley que tienen dictamen y, por lo tanto, se encuentran listos para recibir la media sanción: la implementación del Juicio por Jurados en la Justicia Federal y la reforma Régimen Legal de los DNU, cuyo objetivo es que "deje de ser más fácil legislar desde el Poder Ejecutivo que desde el Congreso”.

Los decretos no son un tema obsoleto. Menos aún luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 declarara la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, impulsado por el Gobierno nacional, que restringe el derecho a huelga.

La oposición juega todas sus cartas por el quórum

Con el viento en contra, la mejor opción parece ser que se unifiquen las sesiones. La intención del sector opositor es consensuar un temario "lo suficientemente fuerte" que permita alcanzar el quórum. Si se logra, buscarán aprobar emplazamientos para que José Luis Espert, libertario titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, habilite el debate por el Garrahan y las universidades.

A priori, el PRO y La Libertad Avanza no bajarán al recinto, por lo que todo queda en mano de los bloques regionales. Y es que, entre medio, también se querrá poner en discusión la Comisión Investigador de la criptomoneda $LIBRA. La oposición buscará clarificar sobre el plazo que tiene la misma: si este ya inició y, por lo tanto, le queda poco menos de un mes para seguir operando; o si aún no comenzó a correr debido a que no definió a su autoridad.

Pablo Juliano.jpg Pablo Juliano, jefe del bloque Democracia para Siempre, confía en que se conseguirá el quórum. Prensa Democracia para Siempre

Se habla de una sesión que tendrá una "ensalada" de temas "sin conexión entre sí", y se tiene que garantizar el tratamiento de aquellos que más congregan a los diputados. Los radicales estarán en la mira, más aún aquellos (como el mendocino Julio Cobos) que permitieron el inicio de otra asamblea pasada para tratar temas clave, como jubilaciones y discapacidad.

De hecho, por la noche del lunes se presentó una ampliación de temario de la sesión de las 12. Se agregaron los proyectos de Retenciones que no han sido dictaminados ni por la comisión de Agricultura ni Presupuesto y Hacienda, y se avanzará en ellos a pedido del gobernador cordobés Martín Llaryora y el exmandatario por la misma provincia Juan Schiaretti.

Retenciones: diputados buscan llevar el campo al recinto

Sobre las retenciones, se buscará eliminar los derechos de exportación para el producto agropecuario denominado “trigo” a partir del 1° de enero de 2024, es decir, que los exportadores de trigo ya no tendrían que pagar ese impuesto al vender el cereal al exterior. Con ello, se apunta a "un Plan Quinquenal de reducción progresiva de los derechos a la exportación agrícola".

Se busca la reparación histórica del campo argentino, a través de la modificaciones a la Ley 22.415, del Código Aduanero, el cual establece un sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones.

También se pretende garantizar la estabilidad fiscal del sector agropecuario y agroindustrial mediante la prohibición de aumentos en los derechos de exportación aplicables a productos del sector durante el año 2025. Luego reducir los derechos de exportación aplicados a los productos agropecuarios.

Entre los firmantes están: Pablo Juliano, Mario Barletta, Marcela Coli, Julio Cobos, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Natalia Sarapura, Marcela Antola, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Melina Giorgi y Juan Carlos Polini.

"Sumamos todos los proyectos vinculados a la baja de RETENCIONES que La Libertad Avanza tiene cajoneados. "Garrahan + Financiamiento Universidades + Salud Cerebral + Pymes + Juicio por Jurados + reforma ley de DNU + Huso horario + Retenciones", anunció el bloque de Democracia para Siempre a través de su cuenta de X.

¿Y en el Senado?

En la Cámara del Senado también querían volver a reunirse dentro del recinto: se le solicitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que regrese al Congreso para terminar con la sesión informativa de la semana pasada, invitación que fue rechazada.

Todo ocurrió después de dar su informe de gestión en la jornada del miércoles pasado. Durante la ronda de preguntas se desataron tensiones; la senadora fueguina Cristina López lo llamó "mentiroso" en dos ocasiones y el funcionario se retiró del Palacio Legislativo.

El tenso cruce de Guillermo Francos y Cristina López. El tenso cruce de Guillermo Francos con la senadora kirchnerista Cristina López, que lo obligó a retirarse del Congreso Victoria Urruspuru / MDZ

El Cuerpo, después, votó para que se finalice la sesión informativa este 2 de julio a las 11 a fin de terminar de responder a las dudas de los senadores. Como no existe una obligación para que regrese debido a que el informe de gestión ya lo presentó, el funcionario anunció que no regresará mañana.