Cámara de Diputados: un súper miércoles con dos sesiones que pueden comprometer al Gobierno

El pedido se confirmó este lunes, luego de que se supiera que la sesión impulsada por Pablo Juliano (Democracia para Siempre)- prevista para las 12-, no alcanzaría el quórum de 129 diputados. Además, los principales proyectos incluidos en esa convocatoria no tienen despacho de comisión, lo que le dio una excusa adicional a los aliados del Gobierno para no asistir.