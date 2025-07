Alberto Fernández quedó al borde del juicio oral por las agresiones a Fabiola Yáñez

Por otra parte, el fiscal agregó que no se hizo lugar a testimonio sugerido por las defensas, con los de las empleadas domésticas de la quinta de Olivos “habida cuenta de que no se advierte ni fue esgrimido el motivo por el cual resultan de interés o tienen relación con el objeto de la pesquisa. Al respecto, merece la pena señalar que no resulta plausible convocar a todos aquellos que conocen a la expareja presidencial y no vieron agresiones”.