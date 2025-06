"Mentiroso", el tenso cruce de Guillermo Francos con una senadora kirchnerista que lo obligó a retirarse del Congreso

Todo se había desarrollado con tranquilidad y cordialidad hasta pasadas las 15, cuando tomó la palabra la legisladora del PJ. Aseguró que no son ciertas las promesas del Gobierno acerca de que visitará la provincia, en el marco de las obras públicas que deben realizarse: "La verdad que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es sólo un punto en mapa para negociar con potencias extranjeras ".

El funcionario le pidió a Bartolomé Esteban Abdala, presidente provisorio del Cuerpo, que la senadora de Unidad Ciudadana retractara sus dichos. La misma no lo hizo, reiteró en que el Poder Ejecutivo falta a la verdad. Es en ese momento que Francos no lo dudó: tomó sus cosas, la miró moviéndole un dedo de su mano en un gesto de reproche y se retiró del recinto sin decir nada , mientras la legisladora subía el tono.

Abdala intentó frenar su pregunta para que retire los insultos y se le apagó el micrófono. No obstante, ella se negó y continuó exclamando, con claro enojo: "No me puede censurar, porque el presidente Milei se cansó de basurear al pueblo argentino y a todas las provincias".