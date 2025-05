Tras la tensión por Ficha Limpia, Mauricio y Jorge Macri recorrieron barrios porteños con Lospennato

La primera candidata de la lista del PRO para las elecciones porteñas del 18 de mayo, Silvia Lospennato, mantuvo dos encuentros con vecinos acompañada en el primero por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y, en el segundo, por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ambos en la comuna 13.

La actividad se enmarca en el aumento de la tensión suscitado esta semana con el Gobierno, tras la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado.

El expresidente aseguró esta mañana que Javier Milei “está destruyendo el valor de la palabra presidencial”, haciendo referencia a los dichos del mandatario luego de la sesión en la que apuntó contra los dirigentes del PRO. En declaraciones por Radio Mitre, Macri cuestionó además el entorno de Milei por “no cuidar” al Presidente.

“A mí lo que me preocupa es que nadie lo cuida al Presidente, porque él no tiene acceso a toda esa información por el modo de manejarse. Yo lo veo, él no está en el día a día ni de la gestión ni del partido político", dijo durante la entrevista, en la que estuvo acompañado por Lospennato.

En este contexto, Macri puso en duda un eventual acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza: "Esto ha complejizado aún más, por ahora es solo un intento y no se ha logrado avanzar en absolutamente nada", sentenció.

Jorge Macri, junto a Silvia Lospennato. Foto: X.

En cuanto a la recorrida por barrios porteños, Hernán Lombardi, otro de los postulantes, también fue parte del encuentro con vecinos en la comuna 13, mientras que Laura Alonso participó de la “Correcaminata” de personas mayores en la comuna 14; Darío Nieto estuvo en la comuna 4, Rocío Figueroa en la comuna 9 y Waldo Wolff en la 6.

Los demás candidatos a legisladores del PRO también recorrieron las 15 comunas, junto a funcionarios, dirigentes y militantes. Desde el comienzo de la campaña, todos los días recorren los barrios y conversan con los vecinos más de 1.000 personas, mientras que los sábados lo hacen más de 1.500.

“El objetivo fue dialogar con los vecinos para escuchar sus reclamos, preocupaciones, gestionar una solución y reafirmar que el PRO es el único espacio con equipo, experiencia y vocación para seguir transformando la Ciudad”, comentaron desde el partido amarillo.