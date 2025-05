Javier Milei busca distanciarse de Ficha Limpia: “No se dejen psicopatear”

En medio de las acusaciones del PRO, el presidente Javier Milei participó de la campaña electoral de Manuel Adorni y le pidió a sus seguidores que "no se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia".

En una recorrida por Belgrano del candidato libertario a legislador porteño, Milei aprovechó la ocasión para apuntar contra el oficialismo de CABA. “Hace 17 años están acá y nunca la impulsaron", exclamó, en compañía de su vocero y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la inauguración de un local de La Libertad Avanza, el mandatario reavivó el enfrentamiento con el PRO, en medio de las acusaciones que recibió de la candidata amarilla, Silvia Lospennato, y del propio Mauricio Macri por su supuesta responsabilidad respecto a la caída de Ficha Limpia.

Javier Milei con Manuel Adorni. Foto: X.

Milei no solo negó las versiones que lo culpan, sino que disparó con munición pesada contra la gestión porteña: “En la Ciudad no quieren bajar el gasto público, por ende cuando les dicen que van a bajar los impuestos, les están mintiendo. Cuando les dicen que quieren poner el ingreso universal, le están diciendo que es la agenda socialista de los fracasados y los resentidos", embistió el presidente.

Asimismo, agregó frente a los libertarios que "cuando hablan de tasas subsidiadas, es la inflación que no pudieron frenar y pusieron el cepo". Luego, sostuvo que "cuando eran gobierno, tenían más (legisladores) que nosotros. Por lo tanto, no tomen copias baratas, no tomen a los mentirosos, a los que además quieren perseguir en las redes sociales", insistió.

En esa sintonía, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió en los medios a reforzar el operativo para desligar al Gobierno del fracaso de Ficha Limpia, y negó que Milei haya tenido contacto con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para sabotear el proyecto.

Según argumentó, el cambio de postura de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Mario Arce se debió a una "instrucción de la provincia". "Los que tienen que dar explicaciones son ellos, no nosotros. Traicionaron lo que habían sostenido", aseguró el funcionario.