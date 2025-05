Mauricio Macri criticó a Javier Milei por Ficha Limpia: "Han destruido el valor de la palabra presidencial"

Tras la caída de Ficha Limpia, el expresidente Mauricio Macri volvió a criticar a Javier Milei y aseguró que el libertario “está destruyendo el valor de la palabra presidencial”, haciendo referencia a los dichos del mandatario luego de la sesión en la que apuntó contra los dirigentes del PRO.

En declaraciones por Radio Mitre, Macri cuestionó además el entorno de Milei por “no cuidar” al Presidente.

“A mí lo que me preocupa es que nadie lo cuida al Presidente, porque él no tiene acceso a toda esa información por el modo de manejarse. Yo lo veo, él no está en el día a día ni de la gestión ni del partido político", dijo durante la entrevista, en la que estuvo acompañado por la candidata del PRO en la Ciudad, Silvia Lospennato.

Mauricio Macri junto a Silvia Lospennato.

"En una semana han destruido el valor de la palabra presidencial en una forma gravísima, gravísima la cantidad de cosas que y datos que él dio sobre este Ficha Limpia y sobre el Gobierno de la Ciudad", agregó.

En este contexto, Macri puso en duda un eventual acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza: "Esto ha complejizado aún más, por ahora es solo un intento y no se ha logrado avanzar en absolutamente nada", sentenció.

"Siento tristeza, frustración. No entiendo qué está pasando por la cabeza de Milei. Al principio, cuando hablaba conmigo, era un hombre que tenía un sueño de país. Ahora tiene un sueño de poder", sentenció en declaraciones a Sábado Tempranísimo.

Lospennato, en tanto, respondió a las críticas que recibió por parte de Milei tras la caída de Ficha Limpia: “Tiene que dejar de mentir y asumir su responsabilidad. Mintió tres veces seguidas, y la mentira más grande que dijo fue que no estaban los votos. Guillermo Francos dijo que él los contó personalmente".

Cuánto más se esfuercen en mentir, menos les van a creer. La verdad siempre vence.



En este día triste para todos los que queremos Ficha Limpia les comparto un hermoso mensaje que me mandó hoy una mamá de los Padres Organizados (a quien conocí luchando por la apertura de las… — Silvia Lospennato (@slospennato) May 8, 2025

"Los dos que dieron vuelta su voto (los diputados misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), siempre le votaron todo al Gobierno. ¿Qué pasó? ¿El Gobierno no se enteró que los iban a traicionar? Y lo que está saliendo a la luz me decepciona todavía más", remarcó.