Manuel Adorni tildó al PRO de "obsoleto" y lo comparó con un Nokia 1100

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a dejar en claro este viernes que el enemigo a vencer en las próximas elecciones porteñas es el PRO, a quien acusó de "fracasar" a la hora de oponerse al kirchnerismo y comparó: "Ellos son un Nokia 1100 y nosotros somos un iPhone 16 pro, los dos sirven para hablar por teléfono, pero uno quedó obsoleto".

"Esta es una elección de dos modelos: el kirchnerismo, la miseria, Alberto, Cristina (Fernández de Kirchner) y (Sergio) Massa de un lado, y nosotros del otro. El no kirchnerismo somos nosotros", enfatizó el vocero presidencial, quien afirmó que ese rol no lo cumple el PRO "porque a nivel nacional hizo que vuelva el kirchnerismo". "No son la oposición, fracasó y hoy quedó obsoleto", agregó.

Para Adorni, el PRO "fue parte del cambio y de la renovación de la Ciudad" y reconoció que "han hecho infinidad de cosas bien en la ciudad desde que gobiernan hace 18 años", sin embargo el funcionario remarcó que hoy es La Libertad Avanza quien "puede sacar al kirchnerismo de la faz de la política argentina".

Manuel Adorni con una motosierra junto al resto de la fuerza de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires frente a la sede del Gobierno porteño.

En ese sentido, el candidato a legislador porteño se apoyó en su lema de campaña, que llama a pasar la motosierra por la Ciudad, y cuestionó que el actual oficialismo de la capital federal "tiene más de 2600 funcionarios con cargo que gastaron casi $100 mil millones en pauta el año pasado". "¿Es necesario que gasten eso hablando de cosas que la gente ya sabe?", preguntó Adorni.

"Eso no implica que la Ciudad esté necesariamente mal, porque han gestionado bien hasta al menos uno o dos años atrás. Hay que dar un salto de calidad y eso no lo va a dar el PRO porque consideran que así está todo bien", subrayó el funcionario en diálogo con A24.

La foto de Karina Milei, Eduardo 'Lule' Menem y Sebastián Pareja con Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, en medio de las negociaciones por la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, esa cruenta apreciación cambió cuando Adorni fue consultado por la situación de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, luego de que este jueves se conociera una nueva foto de la titular del partido libertario, Karina Milei, junto a los diputados nacionales Cristian Ritondo, Diego Santilli, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

"En Ciudad no compartimos agenda y en provincia sí, al menos con Ritondo, Santilli y Montenegro", fue la explicación de Adorni, quien aseguró que "todo el que se quiera sumar lo podrá hacer, siempre que compartamos ideas y agenda". Como dijo el vocero, eso no ocurre en el distrito porteño, donde el candidato libertario bajó un mensaje contundente: "Vos querés que venga el kirchnerismo, lo votás a (Leandro) Santoro. Vos querés que no venga, nos votás a nosotros, lo demás quedó viejo".