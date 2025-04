Manuel Adorni liquidó al PRO: “Está en proceso de desintegración porque perdió su identidad"

En el marco de la contienda electoral porteña que tendrá lugar el 18 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni habló este lunes y explicó los motivos por los que el oficialismo fue separado del PRO.

En una entrevista televisiva en LN+, Adorni sostuvo que la principal diferencia entre el espacio amarillo y LLA en CABA es “la agenda”, y añadió: “Con ellos (el PRO), hemos trabajado muy bien a nivel nacional. Pero en la Ciudad de Buenos Aires vamos separados el 18 de mayo porque no compartimos agenda". En relación a esto, agregó: "Hay temas, como la Ley Bases, en las que no coincidimos. Nosotros no vamos a hacer alianzas en ningún distrito para ganar elecciones. De ninguna manera”.

Por otro lado, Manuel Adorni fue contundente respecto al futuro del PRO al afirmar que el espacio conducido por Mauricio Macri está en “proceso de desintegración o disolución”, y argumentó: “¿Por qué? Porque perdió su identidad. Los últimos dos candidatos del PRO en la elección presidencial- que fueron Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta)- no pertenecen más al PRO. Y su fundador, que es el expresidente Mauricio Macri, no participa de la elección. Por eso digo que el PRO se está disolviendo. Son procesos políticos, no mucho más”.

Manuel Adorni en modo campaña de cara a la contienda electoral porteña.

Asimismo, el encargado del área de comunicación del Gobierno se refirió al candidato de "Es Ahora Buenos Aires", Leandro Santoro, y afirmó: “Es un buen candidato que defiende ideas horrendas”.

Manuel Adorni fue consultado por el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el Senado. Al respecto, expresó: “Entendemos que los pliegos de los jueces de la Corte pueden ser rechazados por dos cuestiones: técnicas o de idoneidad, no por razones políticas. No pasa en ninguna otra parte del mundo. En ningún país republicano con reglas claras te rebotan a un juez por cuestiones políticas. Bueno, en Argentina pasa. Nosotros tenemos que convivir con eso”.