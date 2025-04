Sin esperar los tiempos de Macri, Karina Milei hizo una reunión secreta con referentes del PRO

En medio de la escalada del conflicto entre Mauricio Macri y la Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desafió la autoridad del expresidente y organizó una reunión secreta con referentes del PRO, pensando en avanzar en una alianza electoral en la Provincia de Buenos Aires.

La hermana del mandatario encabezó el encuentro este miércoles por la noche en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde también asistieron Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, dos funcionarios claves en el armado partidario de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense.

Por su parte, concurrieron por el lado del PRO el titular del bloque en la cámara baja, Cristian Ritondo, el diputado Diego Santilli y el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro. Los tres dirigentes mantienen un buen vínculo con los hermanos Milei, se alejan de los cuestionamientos al Gobierno por parte del exjefe de Estado y apuestan a conservar las negociaciones con los libertarios, en medio de la dinamitada relación entre Macri y el Ejecutivo.

Se trató de un encuentro que pasó debajo de la superficie. Si bien hubo fotos, todavía no se difundió oficialmente ninguna. “Está por salir”, decían las fuentes de ambos espacios.

“Todos los días hay conversaciones porque hay buena predisposición de llegar a un acuerdo y ganarle al kirchnerismo”, afirmaron fuentes del PRO presentes en la reunión. Y agregaron: “Todavía no hay definiciones, pero se está trabajando fuerte en ese sentido”.

De acuerdo con lo expuesto por esas fuentes, “hay que ver las particularidades de los 135 municipios, dónde hay posibilidades de acuerdo y en cuáles hay temas por resolver. Todavía tiene que pasar mucha agua bajo del puente para que haya una alianza”, sintetizaron.

Desde el macrismo, sostuvieron que el expresidente facultó a Ritondo a realizar todas las reuniones que sean necesarias para abogar por esa alianza electoral, por lo que no estaba necesariamente al tanto de la reunión “por tratarse de una reunión de referentes provinciales”.

“No se avanzó en nada. Por más foto que pueda aparecer por parte del Gobierno, no hay nada serio”, sentenciaron a MDZ desde el círculo íntimo del expresidente de Boca.

En Balcarce 50 confían en lograr esa convergencia electoral, pero aclaran que no terminará derivando en una metamorfosis de La Libertad Avanza como partido. “Acá no hay fusión, nosotros buscamos sumar dirigentes valiosos y Cristian, Diego y Guillermo son incondicionales, no piden nada a cambio, a diferencia de Mauricio, que no tenemos porque avisarle de nada”, aseveraron los armadores de Javier Milei a cargo de la negociación.