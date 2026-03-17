Mauricio Macri convoca al PRO y Gabriel Pradines advierte: "No hay que marearse con la coyuntura"

El expresidente Mauricio Macri convocó a dirigentes del PRO de todo el país a una reunión nacional para analizar el futuro del espacio político. El encuentro se realizará este jueves en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires , en una jornada que incluirá también la reunión del consejo nacional del partido.

El presidente del PRO en Mendoza , Gabriel Pradines , confirmó en MDZ Radio que la convocatoria forma parte de una instancia de reorganización interna del espacio tras los últimos procesos electorales.

El dirigente señaló que la reunión buscará ordenar la estructura partidaria y definir prioridades políticas en el corto plazo. “Me parece que es un buen momento porque un poco después del 2025, con más sombras que luces, que pasamos, la idea de este jueves es presentar los nuevos equipos de trabajo, de planificación, equipo de comunicación, equipo de gestión política”, afirmó.

16-03-2026 - DT - GABRIEL PRADINES - PTE DEL PRO MENDOZA - MACRI CONVOCÓ A UNA REUNIÓN DEL PARTIDO

Según indicó, uno de los objetivos centrales será definir la estrategia electoral frente al calendario de comicios desdoblados en distintas provincias y municipios.

“El objetivo que se están planteando a nivel nacional, un poco lo vamos a discutir igual en el consejo nacional, es que vamos a enfocarnos un poco en este tiempo en las candidaturas desdobladas”, explicó Pradines, y agregó: “Entonces, es enfocarse en llevar las ideas del PRO a las gestiones municipales, en gran medida, y en alguna gobernación”.

Reorganización interna del PRO

Para el dirigente mendocino, el escenario político obliga al partido a priorizar su reorganización antes de definir liderazgos o candidaturas nacionales. “Me parece que no hay que marearse con la coyuntura política y enfocarse en lo prioritario que sería reorganizarnos portas adentro”, sostuvo.

Pradines también remarcó que el PRO mantiene las mismas ideas políticas pese a los cambios en el escenario nacional y al crecimiento de Javier Milei y La Libertad Avanza.

“Las ideas nunca cambiaron, lo que pasa es que si vos querés, de alguna manera, a nivel nacional, las banderas que nosotros teníamos, hoy las representa Javier Milei, y eso es indiscutido. Hoy de 9 ministros, 6 son del PRO”, expresó.

En esa línea, defendió el rol que el partido ha tenido en el actual contexto político. “Creo que en eso el PRO, hermanos, estamos acostumbrados a esto, ha dicho mirá, es más importante el país que nuestra oportunidad política”, afirmó.

El foco en las gestiones locales

Pradines planteó que, frente a la incertidumbre del escenario nacional, el PRO buscará fortalecer su presencia en las gestiones locales y municipales.

“Me parece, y esto es una decisión acertada, que lo que venimos discutiendo hace tiempo, que nos enfoquemos en las cuestiones locales”, sostuvo. “Empecemos con esa discusión, que es lo que se vamos a enfocar en este tiempo”.

En el caso de Mendoza, remarcó que el partido busca expandir su modelo de gestión tomando como referencia la experiencia de Luján de Cuyo.

“Estamos convencidos de que el PRO es sinónimo de modernidad y hacer, no hay nadie que discuta que la mejor gestión pública de la provincia es la de Luján de Cuyo, y debe ser entre las mejores cinco del país”, afirmó.

El dirigente agregó que el objetivo es capacitar a dirigentes y preparar nuevas candidaturas en los distintos departamentos. “Todos los partidos políticos pretenden tener sus propios candidatos a intendentes y a gobernador en todas las provincias. No somos ajenos a ese deseo”, señaló.

Por último, advirtió que el escenario electoral todavía es incierto. “Nosotros hoy día tenemos cuatro tipos de alternativas de elecciones el año que viene. Con paso, sin paso, unificado, desdoblado”, indicó, y concluyó: “Esta debilidad institucional que estamos atravesando nos hace que no sepamos en qué va el año que viene”.