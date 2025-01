Horacio Rodríguez Larreta se suma a la marcha del orgullo LGBTQ+ en respuesta al discurso de Javier Milei en Davos

El discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos sigue desatando repercusiones entre la dirigencia política argentina por sus afirmaciones contra el feminismo, la comunidad homosexual y la ideología de género. En ese marco, el espacio del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se sumó a la convocatoria de la Marcha Federal de la comunidad LGBTQ+ que se llevará a cabo el próximo sábado.

"La protección de los derechos humanos es un pilar fundamental para construir una sociedad inclusiva, respetuosa y equitativa. Desde MAD reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en favor de una sociedad donde todas las personas tengan garantizados sus derechos", manifestaron desde el Movimiento al Desarrollo, el think tank fundado el año pasado por Rodríguez Larreta.

En ese sentido, el espacio de centro ratificó su creencia en "la diversidad, en las políticas de género y en el pluralismo" y repudió "las declaraciones del presidente en Davos contra el feminismo y los derechos de la comunidad LGBTQ+". "Por eso marchamos. Nos vemos el Sábado 1 de Febrero en la marcha", comunicaron en sus redes.

El posteo del MAD, el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, contra los dichos del presidente Javier Milei en Davos.

Si bien el comunicado no lleva la firma de Rodríguez Larreta, el comunicado de su espacio político desliza la posibilidad de una nueva aparición pública del exfuncionario porteño. Este regreso a la discusión pública, que ya comenzó el año pasado con intervenciones esporádicas, podría intensificarse en estos meses ante la posibilidad que evalúa Larreta de competir por una banca en el Congreso nacional en las próximas elecciones legislativas.

El proyecto político del exalcalde de la capital federal aspira a posicionarse como un espacio de centro, que no comulgue con los extremos de La Libertad Avanza y el kirchnerismo. En ese marco fue que desde el MAD apuntaron contra el discurso de Milei, que desde el escenario del Foro Económico Mundial en Suiza cargó contra la comunidad homosexual, a quienes acusó a partir de un caso particular de poder llegar al extremo de "ser pedófilos".

La convocatoria del MAD a la Marcha Federal organizada por la comunidad LGBTQ+ contra los dichos del presidente Javier Milei.

“Hace pocas semanas, fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro, cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, había sentenciado el jefe de Estado libertario.

Esas palabras, que dieron la vuelta al mundo, también despertaron voces críticas en la política argentina, desde figuras de Unión por la Patria hasta la Coalición Cívica y el peronismo no kirchnerista, entre otros. Incluso se manifestó el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que manifestó que la diversidad "es un patrimonio de la Ciudad" y prometió que "nadie la va a arrebatar".

Esas expresiones provocaron el enojo del presidente, quien aseguró en sus redes que "todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijo, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina".

"No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos. No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso. Ni tampoco nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación", agregó el mandatario, y agregó: "Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando".

Sin embargo, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) presentó una denuncia penal contra Milei por tener "una actitud agresiva que se ha ido radicalizando hasta llegar a convertirse en amenazas concretas que configurarían acciones de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, incitación al odio y discriminación”.

En simultáneo, organizaciones de género y colectivos LGBTQ+ se congregaron este sábado y anunciaron la realización de una Marcha Federal en rechazo a las declaraciones del presidente y su búsqueda de eliminar la figura del femicidio, el cupo laboral travesti-trans, y otras medidas consideradas como ataques a la comunidad.

La movilización, denominada "Marcha del Orgullo Antifascista y Antiracista LGBTIQ+", se llevará a cabo el próximo sábado 1° de febrero y partirá desde Plaza de Mayo con destino al Congreso Nacional. Además de la marcha central en Buenos Aires, se realizarán acciones simultáneas en distintas ciudades del país para reforzar el mensaje de repudio y resistencia.