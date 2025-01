Javier Milei ratificó su discurso en Davos: "No nos conmueve su falsa indignación"

El presidente Javier Milei aclaró, y ratificó, sus pensamientos respecto a las diversidades y la ideología de género que provocaron reacciones de todo el espectro político y social esta semana.

"Todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina", afirmó el jefe de Estado en una carta publicada en la red social X.

El jefe de Estado instió al advertir sobre una ideología que "nos está condenando al fracaso" y asoció: "Escudados en buenas intenciones y discursos bien pensantes, pretende imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado; y en consecuencia, la muerte de la libertad".

A pesar de que fue el propio presidente quien en su discurso se basó en un hecho puntual para llegar a la generalización "son pedófilos", al referirse a la comunidad homosexual, Milei agregó: "Utilizan la estigmatizacion, la categorización y las falacias para desprestigiar a quienes tienen el coraje de enfrentarlos".

El presidente también apuntó nuevamente a medios y periodistas al considerar que “todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina”.

Ya más enfocado en la clase política, continuó: "No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos. No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso. Ni tampoco nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación".

"Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando", remató.

Esta semana, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) denunció a Milei por su discurso en Davos. La presentación la tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.

"Esa actitud agresiva se ha ido radicalizando hasta llegar a convertirse en amenazas concretas que configurarían acciones de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, incitación al odio y discriminación”, argumenta la denuncia penal, la primera contra un presidente que realiza la FALGBT.