La comunidad LGBTQ+ se reforzará en la calle tras el discurso de Javier Milei

Organizaciones de género y colectivos LGBTQ+ anunciaron la realización de una Marcha Federal en rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei y a las políticas que buscan eliminar la figura del femicidio, el cupo laboral travesti-trans, y otras medidas consideradas como ataques a la comunidad.

Con autocrítica, Benjamín, activista "no binario" de la comunidad afirmó: "Gobierno a gobierno nos utilizaron, plantaron la semilla para que el gobierno de Javier Milie nos ataque. nosotros seguimos de pie y no nos vamos a ir de ningún lado. No tenemos que depender de las direcciones que nos traicionan. Tenemos que hace una masiva marcha federal".

Y eso se definió este fin de semana. La movilización, denominada "Marcha del Orgullo Antifascista y Antiracista LGBTIQ+", se llevará a cabo el próximo sábado 1° de febrero y partirá desde Plaza de Mayo con destino al Congreso Nacional. Además de la marcha central en Buenos Aires, se realizarán acciones simultáneas en distintas ciudades del país para reforzar el mensaje de repudio y resistencia.

La decisión fue tomada en una concurrida asamblea realizada este sábado en Parque Lezama, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la consigna: "La vida está en riesgo. ¡Basta! Al closet no volvemos nunca más". Cientos de personas participaron del encuentro, donde se debatió la necesidad de visibilizar el rechazo a las medidas propuestas por el Ejecutivo.

Si bien la comunidad no está sorprendida, sí se muestran superados por el tono del mensaje presidencial en Davos, con acusaciones y generalizaciones peligrosas y llamativas para un dirigente que se define liberal pero se mete en las sábanas de un sector de los argentinos.

A propósito, una drag queen que se presenta como La Kalo, lamentó: "Esto fue un proceso y ese proceso tiene responsables. Esto no nos sorprendió, pero sí nos descolocó. Necesitamos entonces volver a nuestro eje".

Por su parte, la activista trans Alba Rueda pide acompañamiento para la marcha federal de este sábado: "No somos una agenda aislada, tenemos que unirnos. Solos no tenemos nada de fuerza. Algo que el movimiento LGBT viene pidiendo hace tiempo: que vengan y marchen con nosotras".

En continuidad con la organización de la protesta, se anunció una nueva asamblea para el lunes 29 de enero, donde se coordinarán los detalles logísticos y de seguridad de la movilización. Los colectivos convocantes destacaron la importancia de la unidad y de sostener la lucha frente a lo que consideran un retroceso en derechos conquistados históricamente.