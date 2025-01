Agenda woke, femicidios e ideología de género: las frases más polémicas de Milei en Davos

El presidente Javier Milei brindó su segundo mensaje en el Foro Empresarial de Davos, en Suiza, ante mandatarios y destacados empresarios de todo el mundo. Su discurso de ultraderecha tuvo, como suele ser común en él, algunas frases polémicas y destacadas al analizar las políticas socialistas y el funcionamiento de organismos multilaterales. El wokismo, la diversidad y la ideología de género fueron sus principales enemigos.

El jefe de Estado comenzó sin rodeos: "Hasta que las ideas de la libertad no sean la moneda común de eventos como este no podemos bajar los brazos". De este modo, disparó contra la ideología woke: "Es un cáncer que hay que extirpar", afirmó, y advirtió que "hasta que no saquemos esta ideología de nuestra cultura la sociedad occidente, e incluso la especie humana, no logrará retornar en dirección al progreso”.

La ideología woke es un término originado en los Estados Unidos, y al cual el presidente libertario se ha referido en reiteradas ocasiones a lo largo de su visita por Davos. Inicialmente se usaba para referirse a quienes se enfrentan al racismo. Luego, abarcó otras cuestiones de desigualdad social, y a fines de la década de los 2010 también se adoptó para entender a los movimientos políticos progresistas.

Polémicas frases de Milei sobre el feminismo y los femicidios

“Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”, fueron las palabras del presidente argentino. Opinó que el feminismo radical en vez de querer buscar nuevos derechos, sólo quiere tener privilegios.

Además, aseguró que el wokismo "se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera de cambio climático”, y que sus militantes son "los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, diseñada a partir de las premisas maltusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra”. Fue en esta oportunidad que reiteró en su crítica postura a la ideología de género.

”Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa”, señaló Milei. Luego, agregó: "Cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos, cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo del que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices”.

No obstante, entre sus frases más polémicas se destacó su postura acerca de los femicidios: "Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”.

Milei contra el colectivo LGBT

También fulminó a la ideología de género y los derechos del colectivo LGBTQ+: “Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”. Ante ello, opinó: "la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”.

Contra la casta política

Además, insistió en que la forma de "cortar de cuajo con este sistema perverso" es eliminando "la burocracia estatal. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”. Señaló que, así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el "único conflicto relevante de este siglo" que es el de los ciudadanos libres versus la casta política.

“Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro”, sumó Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Foto: EFE

Además, el presidente analizó: “El guión de los últimos 40 años se ha agotado, y cuando un sistema se agota la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo que es momento de ser audaces, de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios”.

“Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado, libertad”, cerró.