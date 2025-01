Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos: “El mundo abrazó a la Argentina, se convirtió en ejemplo"

El presidente Javier Milei dio su segundo mensaje en el foro empresarial de Davos, en el que se pronunció críticamente sobre las políticas socialistas y el funcionamiento de algunos organismos multilaterales. Al compararse un año atrás, celebró que ya no se siente "tan solo" en su rol de vocero de las "ideas de la libertad".

El jefe de Estado comenzó rápidamente sin rodeos: "Hasta que las ideas de la libertad no sean la moneda común de eventos como este no podemos bajar los brazos. Comenzó entonces a apuntar contra la denominada ideología woke: "Es un cáncer que hay que extirpar", afirmó, y advirtió que "hasta que no saquemos esta ideología de nuestra cultura la sociedad occidente, e incluso la especie humana, no logrará retornar en dirección al progreso”.

Tampoco se demoró en apuntar contra el Foro de Davos: "Hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Hay que discutir algunas de ellas. Pocos niegan que soplan vientos de cambio en occidente. Algunos se resisten al cambio, otros lo aceptan a regañadientes, están los nuevos conversos y estamos quienes hemos luchado toda la vida por su advenimiento".

Luego de una ya tajante introducción, hizo su tradicional repaso histórico de la política y economía mundial, y resumió: "La clase política reemplazó la palabra libertad por la de liberación, con la siniestra idea de la justicia social".

Nuevamente, y en línea con su par estadounidense Donald Trump, dedico varios minutos a denostar a la "ideología de género" y la "agenda LGBT". El mandatario enumeró que "el feminismo, la equidad, la ideología de género, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado".

Sobre la ideología de género, profundizó: "Los escandalosos experimentos que se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados".

“Lentamente, se ha ido formando una alianza internacional de todas las naciones que queremos ser libres y abrazar la ideas de la libertad. Ya no me siento tan solo", expresó luego el presidente, cambiando el tono de su áspero discurso.

"El mundo abraza a la Argentina, que se convirtió en un ejemplo de cómo lograr el equilibrio fiscal, de cómo terminar con el problema de la inflación y de cómo hacer política", sintetizó luego el mandatario en los 30 minutos que le correspondieron.

Así, le dio inicio a la segunda parte de su gira internacional, donde estará acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Gerardo Wertheide Economía, Luis Caputo.