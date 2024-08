Con críticas a "la visión estrecha” de Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta lanzó su propio espacio político

Horacio Rodríguez Larreta vuelve al ruedo político tras varios meses alejado de la escena pública y buscará confrontar contra La Libertad Avanza de Javier Milei. El exjefe de Gobierno porteño presentó el Movimiento al Desarrollo (MAD), un think tank político centrado en las ideas del desarrollismo

"Es el encuentro de mucha gente que pensamos diferente, que queremos a nuestro país y que estamos convencidos de la idea del desarrollo", sostuvo el ex alcalde de la Ciudad de Buenos Aires en un video de presentación de su espacio.

Según señaló, el objetivo de MAD es impulsar el desarrollo mediante la infraestructura, la innovación, la tecnología para así "producir con mayor valor" y "exportarle al mundo entero".

Mediante esta fundación, el referente del PRO buscará construir una alternativa de centro junto a personalidades alejadas de los extremos ideológicos. La idea de Larreta es plantear un eje sin kirchneristas ni libertarios, que valorice la gestión.

"El anarcocapitalismo y la destrucción del Estado son el camino opuesto hacia un país desarrollado. Lo digo asumiendo el riesgo de ser tildado de zurdo o comunista, algo que probablemente haría a Marx revolcarse en su tumba", puntualizó el dirigente mediante una newsletter que compartió en la página oficial de MAD.

Allí desarrolló, según su propia perspectiva, la visión libertaria y explicó que "parte de una premisa simple, casi religiosa": "Una vez destruido el Estado, el mercado, por sí solo, generará crecimiento económico y la riqueza se derramará automáticamente sobre la mayoría de argentinos que hoy vive en la pobreza".

"Pero hay un problema: ningún país en el mundo funciona así", aseveró el ex precandidato a presidente al señalar que ignora desafíos que presenta el mundo al igual que "las profundas desigualdades que se generan".

"No se trata aquí de volver al pasado. Pero tampoco irnos al otro extremo, de eliminar el Estado. El necesario equilibrio fiscal es condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente", indicó en otro pasaje del texto que pareció dirigido a Javier Milei.

"Lamentablemente, no hay casos anarcocapitalistas exitosos de este siglo con qué comparar el modelo desarrollista, y habría que remontarse al medioevo para poder evaluar la implementación real de esta filosofía en una sociedad", insistió el ex jefe porteño y subrayó que "el verdadero cambio no es la destrucción del Estado, sino su transformación y modernización".

De esta forma, consideró que "la visión estrecha del gobierno representa una vuelta al pasado, a ideas mesiánicas que han fracasado en repetidas ocasiones".

La historia nos enseña que los países que han adoptado políticas de desarrollo inclusivo han logrado construir sociedades más justas, prósperas y sostenibles. Es hora de hacer lo que falta: una Argentina desarrollada, inclusiva y justa para todos. La otra idea", concluyó.