Los insultos y cruces más bochornosos protagonizados por políticos mendocinos

Las redes sociales se convirtieron en los últimos años en el espacio público donde entre otras palabras, circulan insultos. La dirigencia política mendocina no es ajena a la tendencia a la agresión por esa vía, que generalmente es X. Aunque no sólo es ese el lugar de combate, también los micrófonos de los medios de comunicación y los recintos de la Legislatura o los Concejos Deliberantes se convierten, muchas veces, en un ring.

Este jueves 16 de enero, la organización Ad hoc, publicó un informe sobre violencia digital. Los datos encienden las alarmas y marcan una tendencia de la época. Relevaron 23 millones de insultos publicados por los usuarios argentinos en los últimos 2 años y en ese sentido, el pico máximo registrado fue durante la campaña electoral de 2023, donde se publicaron en promedio 1 millón de insultos por mes. Pero vamos más cerca en el tiempo: el estudio arrojó que el presidente Javier Milei emitió más de 90 insultos en los últimos 3 meses de 2024.¿Quién fue la dirigente política más insultada? Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió de acuerdo al informe, más de 500 mil insultos en todo 2024.

Pero por casa, ¿cómo andamos? Los insultos, peleas y chicanas también son comunes en la política mendocina desde hace unos años. La dirigente política que bate récord es la vicegobernadora Hebe Casado, quien no tiene pelos en la lengua y mucho menos le tiemblan los dedos a la hora de escribir algún posteo que incluya una agresión.

"Señor deje de hablar sandeces. Julio A. Roca fue el mejor presidente que tuvo Argentina...", sostuvo por X. ¿A quién se lo dijo? Al Papa Francisco. Hace muy pocos días, posteó la conocida imagen de la peli Esperando la Carroza cuando Luis Brandoni dice: "Ahí lo tenés al pelotudo", ¿En relación a quién lo posteó la Vice? Al dirigente Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente, por su posición sobre el conflicto de Venezuela.

Hebe Casdo y su insulto a Rricardo Alfonsín

La lista de la Vicegobernadora crece si se va hacia atrás en el tiempo. En abril del año pasado se refirió a la ley 7722 que prohíbe el uso de algunas sustancias químicas en la minería. "La 7722 fue un invento estúpido de mendocinos, nada más. Fue un error que se cometió hace muchos años que generó un atraso en el desarrollo de la provincia y la imposibilidad de generar una actividad económica lícita en lugares que tenían licencia social", expresó en diálogo con radio LV Diez."Un error que cometieron Cobos y asociados. La voté para derogarla y después no me retracté cuando otros se retractaron y porque lo mío es convicción real", expresó.

Pero entre tantos posteos y declaraciones polémicas de Casado, tuvo un rebote a 1.000 kilómetros de distancia. En medio de la pelea que tiene dentro de su partido- el PRO, donde ella es cercana a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich- le devolvió una chica desde Buenos Aires, el secretario general del PRO Argentina, quien responde a Mauricio Macri. "La “chancho arriba de un árbol” todos los finde manda algún título tirando mierda para ver si llama la atención, NO te van a dar la representación de Milei en Mendoza así te arrastres como víbora. Regalada sos carísima", le espetó Facundo Pérez Carletti.

Un archi-rival de Casado es Omar de Marchi, quien también es del PRO, y como la Vice, está muy cerca de la Libertad Avanza, el partido del Presidente. Aunque desde que es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas ha bajado el perfil, hasta hace menos de un año fue un hombre muy polémico en público, especialmente por sabe hacer uso de frases rimbombates, con metáforas incluidas.

En 2023 fue candidato a gobernador por La Unión Mendocina y participó del debate de candidatos que organizó el Colegio Universitario Central (CUC), En ese contexto, tuvo un cruce con un trabajador de la escuela que salió a cuestionarle su postura sobre los empleados públicos. “¿Vos a dónde trabajás ahora? ¿A dónde trabajás?“, insistió el candidato a lo que el hombre respondió: “Acá trabajo““¿En la escuela? Ah, bueno, sos docente. Pero hay gente que, desde el Estado, con los impuestos de todos, vive tranquilito todos los meses, con los suelditos depositados, no se calientan y el Estado no funciona. Si vos considerás que trabajás, felicitaciones. Si no trabajás, bueno, evidentemente no te felicito”,dijo en público.

En ese mismo año y tampoco con redes- que supo usar con frecuencia- interrumpió una entrevista al excandidato del partido Verde Mario Vadillo que estaba haciendo un canal del Sur y o acusó de "chanta" y que fuera a "cobrar de su jefe". La pelea entre ambos siguió también fuera de aire. De Marchi lo insultó, le dijo que era "un corruptito de medio pelo".

Siguiendo en el Partido Verde, un exintegrante de ese espacio, el sancarlino Marcelo Romano protagonizó en 2021 un episodio en la Legislatura que incluyó insultos y también discriminación. Básicamente le dijo "imbécil" a un exlegislador y ahora intendente y a un funcionario, "gordito".

La situación se dio cuando estaba exponiendo el exministro de Seguridad, Raúl Levrino. Al momento de explicar la cifra de los robos agravados, que no la brindó porque es información del Ministerio Público Fiscal, Levrino describió: "Hay un 50% de inflación, pérdida de empleo y el 50% de la sociedad es pobre. Esos indicadores influyen en los hechos delictivos". Esa frase se convirtió en una mecha corta para que la reunión explotara en la Bicameral de Seguridad.

Romano se levantó de su lugar, recorrió todo el salón y en tono desafiante le dijo "imbécil" al exlegislador radical Diego Costarelli. Y posteriormente pasó por detrás de Néstor Majul, exsubsecretario Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad y lo discriminó por su apariencia física diciéndole de manera despectiva "gordito". Para finalizar ese caluroso encuentro, Majul tomó el micrófono y se explayó: "Me cuesta mucho los 130 kilos que peso, puedo tener alguna diferencia de criterio pero que me digan 'callate gordito' o 'bidón de plástico', sinceramente me ofende y me duele porque me cuesta mucho llevar esto, no es gracioso, es discriminación". Después de esa expresión frente a los legisladores, se escuchó a lo lejos que alguien dijo que "cuando Romano pida la palabra te pide disculpas". Algo que no sucedió y Majul lo terminó denunciando en el desaparecido Inadi.

Una legisladora nacional que es bastante nueva en política, cargó contra el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, Martín Memem y en ese mismo instante, dejó de pertenecer a la Libertad Avanza que era su bancada. Fue una reunión del bloque que se hizo en agosto del 2024 tras la denuncia que la diputada nacional Lourdes Arrieta hizo ante la Justicia para que se investigue la visita de los legisladores al penal de Ezeiza a represores de la última dictadura militar ocurrida un mes antes.

Arrieta, muy enojada, advirtió que había ido engañada a ese lugar. Y le cuestionó el rol a su expadrino político, Menem, con quien compartían además, el armado de la Libertad Avanza en Mendoza, ya que el dirigente es uno de los principales alfiles de los Milei. En el encuentro entre legisladores, de acuerdo a los testigos, Arrieta insultó a Menem. Lo llamó "mentiroso y cagón" al jefe de la Cámara, de acuerdo a los presentes. Arrieta rompió el vínculo con Menem y hubo insultos

Un cruce en X entre dirigentes del PRO se dio el año pasado, e incluyó a una legisladora y al secretario administrativo del Senado. Fue el 9 de marzo del 2004.Todo se desencandenó cuando la vice Hebe Casado contó que se había reunido con el referente del PRO y diputado nacional, Cristian Ritondo. Y ardió Troya entre Pablo Priore, un alfil de la vice y la diputada provincial Cintia Gómez, quien es del PRO pero integra La Unión Mendocina. No hubo insultos pero fue una pelea que no pasó desapercibida. La respuesta de Gómez a Ritondo

Los cruces entre Priore y Gómez

Alguien que no se calla nada es el referente de La Cámpora Lucas Ilardo. Ahora no está ejerciendo ningún rol institucional pero cuando fue legislador provincial tuvo varios episodios de pujas e incluso, una vez tildó de "bruto" al exgobernador Rodolfo Suarez.

Suarez, a fines de 2022, se expresó en contra del proyecto de alcohol cero al volante que impulsó el exPresidente Alberto Fernández. El exgobernador pidió a los senadores mendocinos que lo rechacen y puntualizó sobre la influencia de Anabel Fernández Sagasti para que se frene la iniciativa. Además, Avisó que Mendoza no adherirá a la ley, si es que se aprueba en el Congreso.

“El tránsito es una facultad de la provincia. Lo dice nuestra ley. Para aplicar otra, nosotros deberíamos adherir a esta nueva ley. Y desde este Gobierno no se va a mandar adhesión a la Legislatura, en caso de que se sancione”, dijo y aclaró que se aplica la legislación de la Provincia, “aún en las rutas nacionales”.

El que tomó el guante fue Ilardo, quien lo acusó de bruto a Suarez en X. Ilardo en X sobre Suaez

Y la lista ¡sigue y sigue! Ha habido cruces en las campañas electorales, entre los candidatos.Entre los primos legisladores José Luis Ramón y Gustavo Cairo. Y entre legisladores nacionales por Mendoza, Pero quizá el insulto "más creativo" fue hace más de 15 años. La exdirigente de ATE, Raquel Blas, estaba en la Legislatura y cargó contra los legisladores por un tema salarial de una manera inédita. ¿Qué tienen en esas hermosas cabezas pelotudas?, los insultó. Algunos no acostumbrados a este tipo de ofensas quedaron muy enojados, A otros le causó gracia.

Los insultos de la política se replican.... porque ¿son como el resto de la sociedad? ¿O porque buscan llamar la atención con un estilo disruptivo- como el de Milei? Lo cierto que abundan en una sociedad cada vez más fragmentada.