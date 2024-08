El abogado de Lourdes Arrieta dio detalles del escándalo en el Congreso que terminó con una denuncia policial

Se registró un verdadero escándalo en la reunión de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Allí, la diputada nacional mendocina Lourdes Arrieta vivió un momento de tensión con sus compañeros de bancada, en el marco de la denuncia penal que hizo contra sus pares que -según manifestó- la "llevaron engañada" al penal de Ezeiza a visitar genocidas y la división a la hora de dar quórum en la sesión de este miércoles.

El alboroto fue de tal magnitud que, según Yamil Castro Bianchi -abogado de Arrieta- la diputada mendocina "estalló en llanto" y terminó haciendo una denuncia por violencia de género por haber vivido presuntas situaciones de violencia y hostigamiento a través de gritos y amenazas. "Va a estar dos horas", deslizó en una entrevista televisiva a C5N. Como contó MDZ , el santafesino Nicolás Mayoraz increpó tanto a Arrieta como a Rocío Bonacci, lo cual derivó en un escenario de completo desorden.

"La diputada está realizando una denuncia en este momento. Lo que pasó fue un acto de cobardía extrema. Tuvo que salir una diputada pidiendo auxilio. Entré y tuve que agarrarla como me dejaron porque había un cagón (sic) que no me dejaba agarrarla y me decía que me fuera porque no era diputado", dijo el representante legal de Arrieta.

Castro Bianchi también relató que debió intervenir la Policía y contó que "a Lourdes la atendió un médico" y que "fue un desborde de violencia total".

Luego, apuntó contra el titular de la Cámara, Martín Menem, al aseverar que "no hay conducción. Es un presidente de la Cámara que no sabe dirigir a su tropa. Le están facturando a la diputada que LLA salió a decir que no reivindicaba el genocidio. Si alguno quiere bancar a los milicos, no tiene las pelotas para decirlo. En el único ámbito que tienen huevos para decirlo es adelante de una mujer y apretandola. Y, si no, que me lo desmientan Menem y Mayoraz".

Rocío Bonacci también se refirió a lo sucedido y señaló: "La agresión fue por parte de Nicolás Mayoraz en un tono elevado y con señalamientos totalmente injustos de muy mal tono. Fue un momento duro e incómodo, pero me parece que la diputada está en su derecho de defenderse como mujer y como persona".

Bonacci reconoció que sí se pidió que Arrieta sea apartada del bloque, pero que "no fue tratado por los diputados". Para ella, la mendocina "no debe ser expulsada" porque están "intentando que el bloque siga unido".

La santafesina explicó que el conflicto de este miércoles se dio en consecuencia de las palabras de Lourdes Arrieta en la reunión de Comisión del día anterior, donde la diputada apuntó directamente contra el presidente de la Cámara y referente libertario, Martín Menem. "Ella expuso el proyecto que presentó y hoy se la increpó por los motivos. Hay una falta de entendimiento por parte del bloque. Tienen que dejar que ella se pueda expresar y que pueda contar lo que realmente sucedió. No se puede increpar a una compañera por decir la verdad", lanzó.

Quien no se guardó nada a la hora de declarar fue la diputada Lilia Lemoine -persona de confianza de Javier Milei- quien cargó en duros términos contra Arrieta. "Yo no sé qué información les llegó a ustedes, pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente: la chica del patito en la cabeza. Lo sospechábamos", indicó.

Y agregó: "Su abogado, no casualmente, es el mismo abogado que armó la causa de Gerardo Milman del atentado contra Cristina Kirchner. Más allá, de que sabemos que hubo una atentado contra la expresidente, hay una causa armada. El abogado de Lourdes Arrieta es el mismo y está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila".