El abogado de Lourdes Arrieta reveló la oscura trama detrás de la visita a represores: "Son todos unos cagones"

La diputada nacional por la provincia de Mendoza, Lourdes Arrieta, presentó una denuncia penal en el fuero federal. Según su abogado, Yamil Castro Bianchi, la denuncia ya fue formalizada y el juez debe evaluar qué hacer. Arrieta denuncia coacción y malversación e incumplimiento de deberes de funcionario público. Castro Bianchi confirmó esta información durante una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM, señalando que la denuncia generó un intenso debate.

El abogado informó que se realizó una denuncia penal ante la justicia federal "en principio buscando la protección de la diputada, quien fue presionada tanto por compañeros como por extraños para manejarse de determinada manera. Para resguardarla solicitamos diversas medidas que ahora mismo el juez se encuentra evaluando". "Denunciamos coacción en lo que respecta a las amenazas, y tiene una particularidad por la condición de funcionaria pública de la diputada. También denunciamos la malversación e incumplimiento de deberes de funcionario público".

Además, la denuncia gira en torno de "poner en evidencia ciertas cuestiones que estuvieron siendo discutidas por la opinión pública. Por ejemplo, ¿con qué fondos y cómo se generó este viaje a Ezeiza? ¿Quién lo financió, quién lo autorizó, por qué? ¿Qué recursos se utilizaron? ¿Era un viaje oficial o no? Porque a la diputada le dijeron que era un viaje oficial para ir a ver a personas que estaban privadas de su libertad, presos políticos, sin juicio y era todo una mentira", dijo Castro Bianchi y agregó que esos son algunos de los argumentos para "lo que respecta a la malversación de fondos públicos".

En cuanto a los reglamentos internos de una cárcel federal, cuestión que también fue foco de polémica, aseguró que no hubo ningún procedimiento protocolar: "Cuando a uno como abogado penalista, por ejemplo, le toca ir a ver un detenido te revisan, te hacen dejar el teléfono celular. Si tenés que llevar una computadora para tomar nota de algo con tu cliente o exhibir una prueba, tenés que hacer piruetas con el juzgado, que te autoricen. Y acá entraron como si nada, con la esperanza de que en algún momento le hagan un cacheo, pero en dos segundos estaban adentro con estos tipos", denunció el abogado de Arrieta.

Castro Bianchi declaró en MDZ Radio: "Advierto que los tipos que fueron a esa reunión, diputados, abogados, jueces, son todos unos cagones. Porque lo primero que hicieron ante el primer ruido que hubo fue esconderse y quisieron prender fuego a Lourdes Arrieta que fue una de las primeras que dijo que había que aclarar lo que pasó. De hecho, compañeros de ella también adhirieron". El penalista agregó: "Si tendría que decir algo la sociedad argentina, si tienen algún temor de que suceda algo con respecto a estos genocidas, le diría que se queden tranquilos porque con los cagones que tienen de diputados probablemente no se llegue a nada de eso".

La denuncia penal desnuda la interna libertaria

Para Castro Bianchi "el solo hecho de haber concurrido a la visita de los genocidas no es un delito. Ahora, el engaño que sufrió la diputada y todo lo que se desplegó después amerita que alguien esté nervioso porque algo hicieron mal, no sé si con el protocolo de seguridad o con los fondos pero la diputada lo que quiere es arrojar luz a la cuestión".

A partir de esta denuncia, ¿qué pena le podría caber al diputado entrerriano Beltrán Benedit?: "Ahí tenemos que determinar qué rol tuvo. Por ejemplo, si el diputado tomó un vehículo oficial sin autorización de la Presidencia de la Cámara y movilizó recursos, puede haber una pena por la malversación de los fondos públicos y podría no ejercer nunca más un cargo público", dijo Yamil Castro Bianchi respecto de quien supuestamente habría organizado la visita a Ezeiza.

El abogado continuó con contundencia: "En esta red de poder, o de cagones, que van subiendo, cuando se les empieza a preguntar más arriba ni siquiera la presidencia de Cámara responde si autorizan o no el viaje. Ni siquiera puertas adentro explican qué pasó acá". Esto significa también que "son varios los delitos y algunas penas son de pocos años, otras tienen más, pero lo que buscamos es que se haga justicia y sobre todo que se sepa".

Castro Bianchi, para graficar el conflicto respecto a denunciar penalmente al propio oficialismo del que es parte la diputada Arrieta, acudió a un ejemplo: "Si un compañero de ella le hubiese pegado una piña, ¿no lo puede denunciar porque es compañero y rompería un bloque? No. Acá tenemos tipos a los que se les dijo ‘aclaremos cómo fue esto’ y lo primero que hicieron fue esconderse y cada vez se ponía todo más turbio. Y una persona que fue votada para representar al pueblo, que exige claridad y transparencia de los actos públicos, no recibe la respuesta acá, la tiene que buscar en la justicia". Agregó que "hay ciertas preocupaciones sobre la denuncia de Lourdes, pero el foco está en los denunciados. ¿Quién organizó el viaje? Lourdes claramente no y en eso hay consenso".

El abogado prefirió no meterse en el debate político de la interna en La Libertad Avanza, pero dijo: "El trazo fino no lo puedo responder y cada palabra que diga podría ser malinterpretada. La realidad es que se exigieron respuestas de todo tipo, al jefe de bloque, presidencia de cámara y nunca tuvieron respuesta. Siempre se le aconsejó el silencio. ‘Esto ya va a pasar. Silencio’. Insisto, se pone mucho el foco en Lourdes y la realidad es que es la única que está buscando, entiendo que también la diputada Rocío Bonacci, ponerle claridad al asunto".

Castro Bianchi añadió como un hecho de gravedad, en el que la justicia deberá tomar medidas dentro del penal, el tema de que no hubo cacheo y dijo: "Si algún diputado hubiese llevado una nueve milímetros se la podía entregar a un genocida y hoy en día tiene un arma ahí adentro porque nadie lo constató. A ese nivel de inseguridad está". "Sacando esa situación hipotética, Astiz quién generó tanta polémica, lo que no se reconoció fue el rostro. Eran tipos que estaban en un penal vestidos de determinada manera, de avanzada edad y el propio Astiz le dijo: ‘Yo sé quién sos. Sabía que ibas a venir, conozco a tu familia y te sigo’.

