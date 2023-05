Video: los gritos de Omar De Marchi a Mario Vadillo mientras le hacían una nota

El tenso cruce que se hizo viral entre los precandidatos a gobernador Omar De Marchi, por La Unión Mendocina, y Mario Vadillo, por el Partido Verde, fue desencadenado por otro diálago -a los gritos- entre los referentes de los mencionados espacios políticos.

Todo ocurrió mientras a Mario Vadillo le hacían una nota para la televisión de General Alvear en el marco de la Fiesta de la Ganadería. De un momento a otro, se escucha de fondo a Omar De Marchi, que pasa por el set y dice: "Sí, hablá de Cornejo, flaco".

Vadillo voltea y responde: "Ahí está, muy bien", mientras de fondo se escucha un "chanta" de quien supo el principal referente del PRO en Mendoza. "No soy chanta porque no le miento a la gente", retrucó Vadillo desde el estudio de televisión montado para la Fiesta de la Ganadería por la señal TVCoa.

"Andá a cobrar", se escucha de De Marchi y Vadillo responde: "¿A dónde voy a cobrar?". Y el cruce verbal sigue: "A tu jefe que te pague. Si sabés quién es, ¿querés que te lo diga?", pregunta el referente de La Unión Mendocina. "Alfredo Cornejo", remata De Marchi.

"¿Alfredo Cornejo es mi jefe? ¡Qué suerte, vamos con un aplauso", ironiza Vadillo, que luego le habla a los periodistas presentes y mira a la cámara: "Acá se trata de ensuciar a la gente. Habla el que era el socio de Cornejo. Yo nunca fui en ninguna boleta con Cornejo. Me pueden decir otras cosas, pero nunca que no soy independiente, que no he mantenido las banderas a pesar de muchas tragedias que hemos tenido electoralmente hablando", cerró.