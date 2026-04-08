Ulpiano Suarez confirmó cuándo empezarán a portar pistolas Taser los preventores

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se prepara para que integrantes del cuerpo de Preventores municipales puedan utilizar pistolas Taser . El intendente Ulpiano Suarez confirmó que este sábado podrían salir a la calle los primeros agentes portando estas armas de baja letalidad.

El Gobierno de Mendoza entregó este lunes los dispositivos electrónicos de control Taser 7 a preventores municipales que completaron la capacitación dictada por las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

Durante el acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente Suarez se entregaron 15 de las 30 pistolas que adquirió el municipio para el cuerpo de seguridad ciudadana.

Entrevistado en el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM, Suarez confirmó que el próximo sábado unos 9 preventores podrían salir a patrullar las calles de Capital portando estas pistolas Taser .

“Esto empezó hace un año porque para que los preventores pudieran usar las Taser había que hacer un ajuste normativo y trabajamos con la ministra Mercedes Rus en una ley que permite que puedan portar estos dispositivos”, explicó el jefe comunal.

Remarcó que una vez sancionada la nueva normativa se comenzó con la capacitación de 42 preventores y finalmente van a ser 30 los que terminen con ese proceso de capacitación de tres etapas. “Empezó a fines de agosto y hay una primera tanda de 9 preventores que tienen certificado el nivel 3 y que reciben una formación sobre el manejo de las pistolas”, precisó.

En este sentido, Suarez anticipó que “entre este fin de semana y el que viene terminan los 30 que han avanzado con la certificación ante una autoridad nacional, donde cada uno obtiene un registro”.

cornejo suarez casado entregan pistolas taiser (10) Alf Ponce Mercado / MDZ

“Esto va a permitir que a partir del sábado estos primeros 9 preventores van a poder salir con las pistolas Taser a la calle”, aseguró el intendente de Capital.

Asimismo, subrayó que se trata de una herramienta con efecto disuasivo que tendrán a disposición los preventores ante situaciones de riesgo. “Hay estadísticas donde en el 80% de los casos donde interviene un agente con una pistola Taser la persona desiste del comportamiento amenazante”, expresó.