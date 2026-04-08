En medio del escándalo Adorni, el Gobierno busca destrabar los pliegos judiciales en Senado

En un clima atravesado por la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el oficialismo en el Senado aceleró negociaciones con bloques dialoguistas para convocar a una sesión clave este jueves.

El objetivo es claro: habilitar el ingreso formal de los pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo y destrabar el proceso para cubrir vacantes en el Poder Judicial, en un contexto donde el Gobierno busca mostrar capacidad de gestión pese a la turbulencia política.

El Ejecutivo remitió al Senado un primer lote de 62 candidatos para ocupar cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces, dentro de un universo más amplio de más de 300 vacantes en todo el sistema judicial.

Para que estos nombramientos comiencen su recorrido legislativo, es necesario que el pleno de la Cámara alta habilite su ingreso formal, lo que permitirá su posterior análisis en la comisión de Acuerdos.

La sesión fue pactada para el jueves a las 11, tras un entendimiento entre el oficialismo —conducido en el Senado por Patricia Bullrich— y bloques como la UCR, el PRO, Provincias Unidas y representantes provinciales.

Ascensos militares y un pliego sensible en revisión

El temario también incluirá ascensos en las Fuerzas Armadas y la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

Sin embargo, no todos los pliegos avanzarán. Entre los más delicados aparece el del brigadier Marcelo Monetto, actual subjefe de la Fuerza Aérea, cuya promoción está frenada desde 2024 por falta de consensos políticos.

El caso arrastra cuestionamientos por presunto abuso de autoridad en una investigación interna vinculada a una denuncia por abuso sexual en la Escuela de Aviación Militar, lo que complicó su tratamiento.

Nombres que generan ruido en el Senado

Dentro del paquete judicial, algunos nombres ya generan controversia. Entre ellos, el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal oral en Santa Fe.

También figura Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la causa conocida como $LIBRA, donde se investiga una presunta estafa vinculada a una criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei.

A su vez, se destaca la postulación de María Julia Sosa, funcionaria del juzgado de Julián Ercolini, para integrar un tribunal oral federal en La Plata.

La estrategia oficial: activar la comisión de Acuerdos

El objetivo inmediato del Gobierno es que estos pliegos comiencen a ser tratados en la comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

Una vez habilitado ese paso, el oficialismo buscará avanzar en tandas sucesivas para completar el proceso de cobertura de vacantes, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Agenda paralela: propiedad privada y falsas denuncias

En paralelo, el oficialismo intenta imprimirle ritmo a otras iniciativas legislativas. Este miércoles se tratará en comisión el proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada, uno de los anuncios realizados por Milei en la apertura de sesiones ordinarias. La defensa de la iniciativa estará a cargo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Además, el oficialismo negocia con sectores dialoguistas la reactivación del proyecto de falsas denuncias, impulsado originalmente por la senadora radical Carolina Losada.

La intención es obtener un nuevo dictamen en la comisión de Justicia, actualmente presidida por el libertario Gonzalo Guzmán Coraita.