Cristina Fernández de Kirchner contó qué le prohibió Máximo Kirchner

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo este miércoles durante su declaración en el juicio por el intento de magnicidio contra ella ocurrido el 1 de septiembre de 2022 que su hijo Máximo Kirchner aquella noche fue agredido por la Policía de la Ciudad y que le impedían llegar hasta la casa de ella.

"(A) mi hijo Máximo que no le permitían llegar a casa. Además de ser insultado, fue agredido. Yo le saqué una foto cuando llegó a casa. Me impidió (publicarla). Yo la quería difundir. Hoy la tengo. Me impidió, él me prohibió que la difundiera", reconstruyó.

"Bueno, una foto de él, si él me dice que no la difunda, no la difundo. Pero llegó con toda la cara, producto de los gases, colorada, tremendo. Más allá de los insultos que después tomaron estado público porque alguien los grabó o se tomó conocimiento público sobre la comunicación que tiene la policía entre sí", agregó.

"No solamente eso, sino que hicieron tareas de inteligencia también. Cuando estaban los manifestantes, después de ese 22 de agosto, la gente no dejaba de venir a casa y cada vez venían más, cada vez venían más. Hacían tareas de inteligencia, la policía de la Ciudad de Buenos Aires también. Está comprobado", expresó.

La expresidenta Cristina Kirchner declara en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió en 2022, que tiene como acusados a los integrantes de "La banda de los copitos". El juicio comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Con distintos roles, los tres están procesados por el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de Alberto Fernández.