Declara Cristina Kirchner: "los lúmpenes", el financiamiento, Milman y los Caputo

Cristina Fernández de Kirchner quiere saber quién mandó matarla. Mientras se realiza el juicio por el intento de magnicidio contra ella ocurrido el 1 de septiembre de 2022, la expresidenta y su entorno insisten en ese aspecto. Para ella, los tres detenidos por el hecho son "lúmpenes", así los describió en declaraciones públicas, y detrás de su autoría material debe investigarse la autoría intelectual del atentado. En este sentido sus ojos están puestos en la familia Caputo, en el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, en la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en el presidente Javier Milei y en las organizaciones libertarias.

Hoy miércoles desde las 9.30 expondrá esto ante el Tribunal Oral Federal N° 6, a cargo de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, donde desde el 26 de junio se lleva adelante el juicio por el caso, que tiene 300 testigos.

El rol de la expresidenta en la causa es el de querellante. Pretende probar que detrás del ataque hubo lazos políticos, y que Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de "La banda de los copitos", que están presos acusados como autor, partícipe necesaria y partícipe secundario, respectivamente, del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, son poco más que "perejiles".

Para la expresidenta ellos tres solos sin arquitectura detrás no hubiesen podido hacer todo lo que hicieron. Sospecha que alguien tramó el plan y les habilitó la ingeniería para que pudieran ejecutarlo. Sospecha precisamente de la familia Caputo. Quiere saber quién fue.

"Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py", escribió este martes en su cuenta de la red social X.

"De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho. No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona. Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá (haciendo referencia a la 'causa vialidad'), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… 'Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala'", agregó y compartió un video que calificó como "una mirada despojada de cualquier subjetividad".

La campaña para saber quién mandó a matar a Cristina

La tesis de la expresidenta no es nueva. Tiempo atrás compartió un video producido por La Liga de la Justicia Social sobre el atentado. "La verdad de la milanesa", escribió ella por aquel entonces.

"Cuando vas a hacer una denuncia te dicen que es porque vos no te estabas cuidando bien. Esto le pasó a Cristina Fernández de Kirchner y La Liga te cuenta los detalles turbios del juicio por el atentado", dice el video que la expresidenta compartió. "Tenés que saber que este juicio es sólo contra los autores materiales del hecho. Es decir, contra quienes apretaron el gatillo. No se juzga a los autores intelectuales que idearon y financiaron el atentado", continúa.

La filmación dura más de dos minutos y apunta a la familia Caputo, a Javier Milei, a Patricia Bullrich y a Gerardo Millman. También cuestiona a la justicia de Comodoro Py y a sus procedimientos con los peritajes de los celulares. Para la expresidenta la investigación fue débil, se perdieron pistas y no se basó en la autoría intelectual, sino que puso el acento en la material.

El video no fue la única expresión de apoyo a la víctima del ataque. Anteriormente, durante el acto por el aniversario por el fallecimiento de Eva Perón, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también pidió justicia. "No nos tenemos que dejar distraer ni dejar de convencer que el pueblo está en otro canal. Es un momento duro, tenemos el ejemplo de Evita. Pero también, desde acá, en este día, exigimos que se encuentre a los responsables del atentado", lanzó.

Intendentes que quieren saber

Se espera que Cristina Fernández de Kirchner llegue a Comodoro Py acompañada de dirigentes políticos y sociales. Está previsto que al terminar se dirija al Instituto Patria donde se reunirá con distintas organizaciones.

En las últimas horas cosechó muchas señales de acompañamiento y apoyo, principalmente de miembros de su espacio que se encolumnan en el pedido de justicia. Bajo la consigna "No al pacto de impunidad", intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires firmaron una solicitada.

Intendentes en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Ellos son: Esteban Acerbo (Daireaux); Federico Achával (Pilar); Julio Alak (La Plata); Ricardo Alessandro (Salto); Juan Manuel Álvarez (General Paz); Julián Álvarez (Lanús); Juan Andreotti (San Fernando); Leonardo Angueira (Punta Indio); Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales); Hernán Arranz (Monte Hermoso); Sergio Barenghi (Bragado); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Sergio Bordoni (Torquinst); Leonardo Botto (Luján); Fabián Cagliardi (Berisso); Blanca Cantero (Presidente Perón); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Gustavo Cocconi (Tapalqué); Ricardo Curutchet (Marcos Paz); Juan De Jesús (La Costa); Pablo Descalzo (Ituzaingó); Facundo Diz (Navarro); Francisco Echarren (Castelli); Fernando Espinoza (La Matanza); Alfredo Farías (Tordillo); Marisa Fassi (Cañuelas); Mariel Fernández (Moreno); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Carlos Ferraris (Leando N. Alem); Alfredo Fisher (Laprida); Pablo Garate (Tres Arroyos); Juan Pablo García (Dolores); Mauro García (General Rodríguez); Javier Gastón (Chascomús); Alberto Gelené (Las Flores); y Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles).

La lista sigue con Lucas Ghi (Morón); María Celia Gianini (Carlos Tejedor); Waldemar Giordano (Colón); Darío Golia (Chacabuco); Gastón Granados (Ezeiza); Sebastián Ianantuony (General Alvarado); Mario Ishii (José C. Paz); Germán Lago (Alberti); Juan Luis Mancini (Suipacha); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Julio Cesar Marini (Benito Juárez); Ricardo Marino (Patagones); Juan Alberto Martínez (Rivadavia); Mayra Mendoza (Quilmes); Gustavo Menéndez (Merlo); Ricardo Moccero (Coronel Suárez); Fernando Moreira (San Martín); Juan José Mussi (Berazategui); Diego Nanni (Exaltación de la Cruz); Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); José Nobre Ferreira (Guaminí); Javier Osuna (General Las Heras); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Marcos Pisano (Bolívar); Mauro Poletti (Ramallo); Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen); Fernando Raitelli (Brandsen); Carlos Rocha (General Guido); Cecilio Salazar (San Pedro); Esteban Sanzio (Baradero); Maximiliano Scianini (Roque Pérez); Mario Secco (Ensenada); Damián Selci (Hurlingham); Nelson Sombra (Azul); Daniel Stadnik (Carlos Casares); Ariel Succuro (Salliqueló); Ariel Sujarchuk (Escobar); Federico Susbielles (Bahía Blanca); Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes); Iván Villagrán (Carmen de Areco); Gustavo Walker (Pila); Andrés Watson (Florencio Varela); Maximiliano Wesner (Olavarría); Walter Wischnivetzy (Mar Chiquita); Julio Zamora (Tigre); Jorge Zavatarelli (General Pinto); y Pablo Zurro (Pehuajó).