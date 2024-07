Interna peronista: cómo juega cada intendente del PJ el partido con La Cámpora

Peor que la Selección argentina de fútbol contra Checoslovaquia en el 58, cuando perdió 6 a 1. O con una performance más lamentable que el 93, cuando fue derrotada por Colombia por 5 a 0. "Hoy el peronismo es un equipo de fútbol que perdió 8 a 0. El delantero hace responsable a la tribuna, al que tenía que mantener el césped y a la dirigencia". Esa comparación fue usada por el intendente de Maipú, Matías Stevanato, en el programa de TV Séptimo Día. Los jugadores que se dieron por aludidos fueron quienes integran La Cámpora, que desataron una catarata de respuestas en X. Sin embargo, cada uno de los 7 intendentes que tiene el peronismo se encuentra en una postura distinta respecto a cómo debe ser el rol que debe jugar la agrupación kirchnerista el "campeonato" que se viene.

Algo hay que decir: los intendentes tienen un rol protagónico en el peronismo presente y futuro. Cada uno ganó bien la elección del año pasado en su departamento. Seis, desdoblaron y Celso Jaque, el malargüino, volvió a la intendencia luego de dos décadas y media, e impidió la reelección del radical Juan Manuel Ojeda. En ese contexto, La Cámpora perdió como aliados a los jefes comunales de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y La Paz, Fernando Ubieta, quienes pasaron a jugar en otro espacio, es decir junto a Stevanato y el intendente de San Rafael. Omar Félix. En este nuevo esquema y tras haber salido terceros en las elecciones provinciales con una campaña diseñada por el kirchnerismo, el equipo debe reacomodarse. Para algunos, La Cámpora debe seguir manteniendo un lugar en la cancha entre los titulares. Para otros, ser suplentes y hay, por el contrario, quienes los quieren mandar a la reserva.

Stevanato nunca tuvo buen vínculo con La Cámpora en particular ni tampoco con el kirchnerismo en general. Sintió en los últimos años los embates en su propio departamento, con fricciones dentro del Concejo Deliberante. Gambeteó bien la situación y cayó bien parado. Sin embargo en esta etapa que apuesta a protagonizar -y ya lo está haciendo- empieza a hacer declaraciones contundentes. Quiere un nuevo equipo, donde quienes tengan la pelota sean "el peronismo que gestiona", es decir los propios intendentes.

A los integrantes de La Cámpora no les cae bien su posición, lógicamente. De hecho, hubo quienes en la red social X, luego de sus metáforas futbolísticas, le respondieron con la misma moneda. Es decir con otras respuestas en ese tono. Hubo algunos jugadores que hicieron goles en contra! No te parece crack!", aseveró Omar Parisi que todavía no perdona que en las elecciones provinciales lo hayan dejado solo en la campaña como candidato a gobernador. "A mi dame siempre a Palermo. Te va a errar penales, pero te pone la cara. Va a querer entrar en las difíciles, va a poner la cara, va a dejar el alma. Después están los que juegan para atrás contra Inglaterra, o se asustan. Juegan lindo, pero cuando las papas queman, se borran", manifestó el excandidato a vicegobernador y exsenador provincial Lucas Ilardo, uno de los líderes de la agrupación K.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato. Foto Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los intendentes Flor Destéfanis y Fernando Ubieta creen que no hay que darle la pelota a La Cámpora en este momento para que intente lucirse en la cancha, pero no personalizan. Es decir que tanto la santarrosina como el paceño apuntan a apaciguar los ánimos y hablan de los nuevos jugadores que son necesarios para ganar el torneo.

"Hay que trabajar estos cuatro años, en un proyecto político amplio, que abarque, que abrace, que incluya, que invite, volver a un peronismo más simple, como fue el peronismo en los noventa, sin grandes figuras ideológicas, sino un peronismo simple que se entienda y que llegue a la gente", le dijo Destéfanis a MDZ en una reciente entrevista, marcando las diferencias con el PJ que perdió las elecciones provinciales el año pasado. Pero no dio nombres y siempre considera a todos los compañeros como "valiosos".

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. Foto D'Angelo / MDZ

El intendente de La Paz también comparte la postura de la intendenta quien es la presidenta del partido hasta fin de año que se renovarán los mandatos de las autoridades. En diálogo con MDZ, ante la pregunta sobre quién podría ser el próximo presidente del partido, sostuvo que: "Me gustaría ser por consenso. Matías Stevanato, Omar y Emir Félix, Flor Destéfanis, Anabel Fernández Sagasti, Lucas Ilardo, son dirigentes de mucho peso e importantes que también pueden ser".

Ubieta siempre se definió así mismo como "peronista" respetando la diversidad dentro del partido. Tiene además, una historia familiar ligada al PJ en su departamento. Canta la marcha peronista desde los tres años. En esta disputa, va al frente pero no genera rispideces y se muestra amplio, aunque dentro del grupo de los intendentes a los que ve haciendo el gol. Fernando Ubieta, intendente de La Paz. Foto: Rodrigo D'Angelo

Omar Félix, intendente de San Rafael, nunca fue kirchnerista. ni lo será. La relación con La Cámpora la sufrió su hermano Emir durante su gestión frente al municipio en los últimos 8 años. Hubo disputas con ediles de ese sector del PJ. Félix no se sumó a la campaña provincial del año pasado. En cambio, Omar Félix como el resto de los jefes comunales, ganó cómodo en su departamento.

Su postura es más flexible que la de Stevanato. Cree que hay que darle un lugar a La Cámpora, no porque piense que les suma, sino porque teme que tenerlos enfrente puede generar más problemas al peronismo. Pero además, como su par maipucino apunta a que el PJ tiene que encabezar un proyecto más amplio. que sume a otros dirigentes de distintas fuerzas partidarias.

"Si hemos perdido una cantidad importante de elecciones, tenemos que mirar para adentro y preguntarnos qué hemos hecho mal. En función de esto, qué se necesita. Es importante mostrarle a la sociedad un proyecto de futuro que sea creíble, que apunte a un futuro posible. También convocando a otros sectores de la política. Sin el peronismo no se puede, pero con el peronismo sólo no alcanza; esa es una frase muy conocida para nosotros. Creo que tenemos que tratar de construir con otras fuerzas políticas y con generosidad y debate de ideas. Abrazando todas las ideas porque acá nadie sobra", le dijo a MDZ en una entrevista hace dos semanas. Omar Félix intendente de San Rafael. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Emir Andraos, intendente de Tunuyán, no se mete por ahora en los temas políticos partidarios pero es del riñón del diputado nacional Martín Aveiro, exjefe comunal quien está en un tercer grupo que también es cercano al kirchnerismo. Por eso, están a favor de seguir trabajando con la agrupación La Cámpora y no de correrlos de la cancha. Se los pudo ver en algunos encuentros dentro de peronistas en el Valle de Uco. Sin embargo, Andraos evita hacer declaraciones públicas sobre estos puntos, está enfocado en la gestión que recién comienza. Emir Andraos. Foto: Rodrigo D'Angelo/MDZ.

Si alguien no se mete en absoluto en los asuntos partidarios es el intendente de Lavalle, Edgardo González. No se queda en la reserva, pero por ahora mira el partido desde afuera. Ya vendrá su tiempo, dice, a la manera del Dibu Martínez, arquero de nuestra selección. El mismo tiempo que supo esperar para ser jefe comunal. Lo intentó en los 90, caminó el territorio y se convirtió en intendente el año pasado, sin ayuda de nadie.

Nadie, léase como sinónimo de "estructura partidaria", entonces siente que no tiene deudas políticas. Tiene charlas, sí, con sus pares. Pero la camiseta no se la pone aún. No reniega de La Cámpora sino de las formas que supo tener el espacio en los últimos años. Lo hace en privado. No le gusta para nada que no se jugó en serio para ganar el campeonato. Pero no saldrá a agarrar la pelota e intentar derribar delanteros dentro del equipo. Está en otro juego. Edgardo González. Foto: Rodrigo D'Angelo

A Celso Jaque, intendente de Malargüe, le dicen Roberto Carlos. Ojo, no están hablando del exjugador de fútbol. Sino del cantante, que se popularizó por la canción Un millón de amigos. Se lleva bien con todos y lo remarca. Y apunta a que el protagonismo de los jóvenes, es decir, de La Cámpora, es importante. Y que tienen que estar. Se lleva muy bien con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Pero también charla y es amable con los intendentes restantes.

Claro, es un dirigente particular. Fue gobernador, y ahora que volvió casi después de 25 años a la intendencia sureña, es el único que se orgullece de tener interlocutores en la Nación y de hablar nada más y nada menos que con el actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, el peronista Daniel Scioli, sindicado por muchos dirigentes del PJ nacional como un traidor por haber pasado del gobierno de Alberto Fernández al del libertario Javier Milei sin escalas. Celso Jaque, intendente de Malargüe. Foto: Rodrigo D'Angelo

La próxima fecha es posiblemente el 10 de agosto. Para ese día -si se confirma- se llamaría a un Congreso partidario para aprobar el cronograma electoral. Es decir, cuándo se renovarán las autoridades. Ahí, como en la cancha, se empezará a jugar el nuevo campeonato.