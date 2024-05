Fernando Ubieta: "Con este modelo económico, pueblos como La Paz pueden desaparecer"

A los tres años cantó la marcha peronista a un vecino en La Paz que era radical y que había ganado las elecciones. No fue casualidad, su papá fue un peronista acérrimo. Su abuelo, también. En la entrevista con MDZ, Fernando Ubieta, cuenta que siguió los pasos de su padre: es bancario y cuando termine su segunda gestión frente al departamento volverá a su cargo en el Banco Nación. Pero además, cumplió el sueño de su progenitor, fue electo intendente de La Paz, como intentó su papá previamente y perdió por pocos puntos.

Asegura que el modelo que impulsa el presidente Javier Milei profundiza las dificultades en el departamento, donde el rol del Estado es esencial. ¿Qué privado va a querer invertir en nuestro pueblo?, se pregunta cuestionando la ausencia estatal que pregona el primer mandatario nacional. También se refiere al gobernador Alfredo Cornejo, a quien considera "el político más importante de la provincia de los últimos 40 años". Y sin eufemismos habla del peronismo. "No soy de izquierda, ni de derecha, soy peronista", afirma. A eso, agrega que es necesario trabajar en la unida tanto en el PJ provincial como nacional.

-¿Cómo es gobernar La Paz por segunda vez con desafíos muy distintos a los de su primera gestión?

-Complejo, como fue la primera gestión, aunque la realidad es distinta. La vida de muchas personas en el departamento está cambiando, es una realidad que nos toca vivir y afrontar. Es algo que por ahí es necesario vivirlo como sociedad, me parece. Veremos cómo se va desentramando todo esto que tiene que ver con la llegada del liberalismo al Gobierno. Aunque lo veo más como un anarco- capitalismo que está afectando a la vida de todos nosotros. Esto es lo complejo de todo esto y recién se están viendo las primeras muestras. Lo más importante está por venir y no será algo bueno para los pueblos.

-¿En su departamento qué ha visto, la gente necesita más del Estado?

-En el departamento hay cada vez más gente solicitando la ayuda municipal, de alimento y económica. La Paz es un departamento muy alejado y obviamente las fuentes de trabajo son escasas, las inversiones privadas prácticamente no existen. El 90% de lo económico sale de la municipalidad, que es el motor económico del departamento. Para que el departamento pueda despegar se necesita una inversión muy fuerte tanto de lo privado como de lo público. De esta manera, podremos conseguir una matriz económica que se perdió hace muchos años. Los pasajes de los colectivos se fueron a las nubes y la gente no tiene forma de viajar sino es a través de la municipalidad.

-¿Cuánto aumentó el aumento de colectivo desde La Paz hacia Mendoza?

- Cuesta 5.100 pesos el boleto común que antes costaba 600 pesos.

- Es decir que necesitan 10.000 pesos para ir y volver...

-Imagínese una familia, que está compuesta por tres o cuatro personas. Tenemos permanentemente en el departamento personas solicitando combustible para poder venir a los turnos médicos, a las cosas más comunes que uno puede hacer en Mendoza. Nosotros en La Paz estamos desprovistos de salud y la gente tiene que viajar permanentemente.Uno lo toma en el caso de uno, si se te enferma un chico pediatra tenés una vez a la semana,tiene que coincidir con que el pediatra esté cuando se enfermó el chico. Uno entiende que el departamento de La Paz necesita inversión, estatal y privada para despegar. Es muy complejo y dificil y lo que hacemos es estar al pie del cañón para estar al lado de la gente. La función del intendente de La Paz no es la misma que la del intendente de Capital o cualquier otro jefe comunal del Gran Mendoza.

-¿Ha tenido que recortar servicios para que el alcancen los fondos?

-Tenemos el municipio ordenado. Claramente hemos tratado de ajustar las tuercas en algunas áreas, viendo el contexto social que hay, y apuntando a donde podemos poner el foco a darle una mano a las familias.

-¿Qué ha pasado con las obras que tenían financiamiento nacional en el gobierno anterior y debían continuar con esta gestión nacional?

-Teníamos una obra muy importante que es el foro educativo, que es el centro universitario para el departamento que está en un 80 % prácticamente terminada y el Gobierno descontinuó la obra. No tenemos forma de comunicarnos en Buenos Aires con alguien de obras. No hay un referente para hablar sobre esa obra. Lo trataremos de terminar con fondos propios. Es muy complejo, muy dificil.También hay un galpón que se hizo que no hemos podido terminar. Fernado Ubieta en la entrevista con MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo

-Cuando dice que no hay un referente, ¿es que no hay un interlocutor?

-Los primeros meses recibí un mensaje de una cuarta línea y más de eso no pasó. Milei dijo en su campaña que la obra pública iba a ser cero en su gestión y lo está cumpliendo.

-¿Esto ha traído otras consecuencias como en el tema del desempleo?

-Sí, claro. Si no hay obras, se para el trabajo. En el departamento de La Paz, si el Estado nacional no invierte, quién va a invertir. ¿Un privado va a ir hacer plata al departamento de La Paz porque de ahí va a sacar un rédito económico? No lo va a hacer. El desarrollo de estos pueblos se hace a través del Estado nacional. No somos un pueblo que le generamos un rédito económico al país, hasta le generamos deuda. pero somos personas, vivimos hace muchos años en un lugar. Merecemos tener servicios básicos. La verdad que si no está el Estado invirtiendo, vamos a desaparecer. Los paceños vamos a terminar viviendo en algún otro lugar de Mendoza. Con este tipo de modelo, vamos a desaparecer. Con este tipo de política, hay cosas que están muy mal. Que se están viendo, se van a empezar a ver más en estos años y va a ser muy doloroso para el pueblo.

-Antes de ser intendente, usted era gerente del Banco Nación ¿por qué dio ese paso que no le convenía económicamente?

-Nací en el departamento de La Paz, viví hasta los 12 años.Mi padre estuvo con un problema de salud y tuvimos que salir a vivir en distintos departamentos, porque no teníamos vivienda y como del cargo de contador en adelante, el Banco Nación en el que trabajaba mi papá, nos pagaba la casa, aceptó el cargo y empezamos a movernos. Vivimos en Santa Rosa, en San Carlos, en Tupungato. Yo viví en San Luis, en San Martín. Pero siempre volví a La Paz, es nuestro lugar en el mundo, nuestra tierra, amamos a la gente que vive en La Paz. Soy intendente del departamento más lindo del mundo. Mucha gente va y me dice que en La Paz no hay nada. Yo digo que hay de todo. Amo mi departamento y creo que en estos cuatro años he contribuido a que pueda crecer, a que se hayan hecho obras muy importantes. No tengo ningún tipo de aspiración en lo personal. Es cargo más importante que ostenté en mi vida, lo conseguí asi que yo creo que me puedo morir tranquilo. Voy a terminar mi trabajo como intendente y luego voy a volver al banco.

-¿Cuánto gana como intendente?

- No me gusta hablar de números. Ganaría 8 veces más siendo gerente del banco.

- O sea que es una decisión totalmente vinculada a la militancia...

-Fui militante político desde niño, siempre en el peronismo, mi abuelo fue presidente del PJ. Nos inculcó peronismo desde siempre. Fue un sueño ser intendente. Mi papá fue candidato a intendente en 2003, perdió una elección muy reñida frente a Sergio Pinto. Le ganó, no tuvo mi papá la suerte del intendente. Creo que hubiera sido un gran intendente. También lo fue Sergio y su hermano Gustavo. Tuve la suerte de ser electo en 2019 y cumplir el sueño familiar de brindar lo que uno tiene para que el partido pueda crecer.

- ¿Cómo ve el partido justicialista hoy tanto en Mendoza como en lo nacional?

-Complejo. Es difícil. El peronismo siempre ha sido dificil.No es un partido estático. Hemos pasado de tener presidente liberales como Menem o de centro izquierda como fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. Perón decía no soy de izquierda ni de derecha, soy peronista. Lo que interesa es que el país vaya para delante. En mi caso, no me mueve la izquierda ni la derecha. Yo soy peronista. Defiendo los ideales del peronismo.

-¿Ve referentes?

- A nivel nacional no tengo, no veo a nadie claramente. Hay sectores, hay jugadas que uno ve y que son más de lo mismo, que cansan bastante. Me gustan los dirigentes que tengan más de coraje.

¿Kicillof no se planta?

- Lo veo atado a ciertas estructuras. Creo que es que un dirigente importantes pero que obviamente necesita armar un nuevo peronismo. Sólo no se llega. Hay que aglutinar. Fernado Ubieta en la entrevista con MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo

-¿Sumar a Martín Llaryora?

- A todos, no hay más peronistas ni menos peronistas. Gobernamos pensando en el trabajador, somos todos peronistas. Creo que Kicillof es necesario que se junte con Llaryora, con Moreno, con Cristina, con Anabel Fernández Sagasti.

- A nivel provincial vienen a fin de año las elecciones partidarias ¿le gustaría ser presidente del partido?

- ¿A quién no le gustaría? Si soy peronista, nací siendo peronista. Canté la marcha cuando tenía 3 años. Había ganado el radicalismo y les fui a cantar la marcha enfrente de la casa de mi abuela. Después si se pueda dar o no, es parte de la política. Me gustaría por consenso. Matías Stevanato, Omar y Emir Félix, Flor Destéfanis, Anabel Fernández Sagasti, Lucas Ilardo, son dirigentes de mucho peso e importantes que también pueden ser.

- ¿Cómo es la relación con el gobernador Alfredo Cornejo?

- No tengo diálogo con el gobernador, más allá de las reuniones grupales que han sido dos. Lo mismo me sucedió con Suarez. Sí tuve mucho diálogo con Mario Abed que es de la zona Este. Siempre he dicho que Cornejo es el político más importante que ha tenido la provincia de Mendoza en los últimos 40 años. Y lo ha conseguido y ha ganado en buena ley, la gente lo ha acompañado en las elecciones. Después puede uno estar de acuerdo en algunas decisiones que se toman o no. Por ahí sería importante que escuchara al intendente de La Paz, que creo que con pocas cosas se pueden solucionar mucho.