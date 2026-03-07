Bartolomé Abdala: "Sabemos que hay elecciones en el 2027 y si el espacio me solicita, voy a estar dispuesto"

Bartolomé Abdala es senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de San Luis. Además, es presidente provisional de la cámara alta, donde mantiene un "diálogo mínimo y necesario" con la oveja negra del Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel , y desea "sacar por unanimidad" varias de las leyes que Javier Milei enviará al Congreso este año. En paralelo, el puntano también tiene la vista puesta en su provincia: "Todos sabemos que hay elecciones en 2027 y si el espacio me lo solicita, voy a estar dispuesto".

En entrevista con MDZ , Abdala resaltó su viejo lema de campaña, "El diálogo nos une", como su forma de hacer política, pero elogió el "contundente" discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, donde confrontó con la bancada kirchnerista. "Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tenés que respetar al presidente", remarcó.

Pensando en los debates legislativos que se vienen, el legislador libertario ratificó su intención de volver a tratar el artículo 44 de la reforma laboral que modificaba el régimen de licencias médicas , el cual finalmente fue eliminado por la resistencia de los aliados dialoguistas. "Habrá una redacción de la ley que permita tener la voluntad mayoritaria para poder corregir el espíritu que tenía ese artículo", prometió el puntano, pese a que en el Ejecutivo habían descartado esa posibilidad.

En paralelo, Abdala describió su trato con la vicepresidenta Victoria Villarruel como "cordial, institucional, saludable" y enfatizó que "es una visión de ella exclusivamente" si debe renunciar a su cargo, tras ser consultado por las recientes confrontaciones públicas de la titular del Senado con el Gobierno y sus ministros . "Yo no le puedo agarrar la mano a nadie para que haga la firma. Es una decisión de ella y a mí me excede plenamente".

Finalmente, el senador evaluó el escenario electoral para 2027 y las posibles tensiones o acuerdos que se pueden producir con los gobernadores aliados. "El tango se baila de a dos: hay provincias que quieren hacer acuerdo con nosotros, otras tal vez no". Y en función de su propia proyección, Abdala remarcó: "Todos sabemos que hay elecciones en 2027 en distintas provincias, entre ellas San Luis. Si el espacio me lo solicita, me eligen, voy a estar dispuesto".

Mirá la entrevista completa a Bartolomé Abdala

"Tienen que respetar al presidente"

- Bartolomé, ¿usted se define como un hombre de diálogo?

- Siempre. Yo cuando incursioné en política, antes fui muchos años dirigente del fútbol, en algún momento puse muchos carteles en San Luis: “El diálogo nos une". En mi provincia hice política a través del diálogo y creo que en el Senado, un órgano federal y democrático, corresponde profundizar el diálogo y lograr los acuerdos para que las leyes sean posibles.

- En ese marco, ¿qué opina del discurso del presidente en la apertura de sesiones, donde hubo una fuerte confrontación con la oposición?

- Claramente me gustó, fue contundente. Habló de muchas reformas que se van a hacer a lo largo del período ordinario, donde los ministerios van a enviar distintos proyectos de leyes que van a mejorar la calidad de vida de los argentinos, desregulando y transformando cosas que han sido vetustas y que hay que modificar. Respecto a los agravios, no me parece que haya sido interrumpido tantas veces. Sistemáticamente uno observaba y escuchaba las voces, por no decir los gritos, la falta de respeto, los insultos que recibió. El presidente respondió muy rápido de reflejos, fiel a su estilo, y les dijo lo que él consideraba.

- ¿Entonces, no cree en la filosofía de "poner la otra mejilla"?

- Yo soy de los que me gusta dialogar, pero hay momentos donde si te están agraviando todo el tiempo permanentemente...Hubiera sido un discurso en donde no te dejaban leer, donde tenías la voz de ellos. Lo mínimo que te puedo decir es que fueron muy irresponsables. Tenemos que acostumbrarnos a que hay roles en la institucionalidad y el rol más importante que tenemos los argentinos es el presidente. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tenés que respetar al presidente. No puede ser que el presidente vaya a su discurso anual ante todos los argentinos y no te dejen hablar, que te estén insultando, gritando.

"Me gustaría tratar el artículo 44 con redacciones acordes"

- Más allá de eso, ¿qué puntos destaca del discurso? El presidente habló de enviar muchos proyectos para el Congreso. ¿Qué se puede esperar?

- Eso lo va a decidir el Ejecutivo. Lo que sí dijo claramente el presidente es que se va a hablar de reforma tributaria, de reformas en la justicia, de reformas al derecho del consumidor. Hay muchas ideas para ayudar a la gente y transformar desde lo social. El presidente habla también de cómo es el país que él desea: un país alineado a los países más desarrollados, con mayor posibilidad de crecimiento, que son los países de Occidente. Esa mirada va a ser el enfoque de las leyes que van a llegar al Congreso y nosotros tendremos que trabajar, dialogar y acordar con todos, sean de nuestro espacio o no. Mi deseo personal es que muchas leyes salgan por unanimidad.

- Usted planteó volver a discutir el artículo de licencias médicas que se eliminó de la reforma laboral, pero desde el Ejecutivo lo rechazaron. ¿Se sostiene esa intención de replantear el artículo?

- Ese artículo venía a limitar el tema de los certificados truchos. Con el conocimiento que tengo de la parte privada, no estoy de acuerdo con eso. Es un tema que no salió, que está en el espíritu de este senador y, a nivel personal, seguiré dialogando y cuando estén los votos suficientes se podrá plantear. Tampoco tiene sentido plantear algo que no tiene los votos, tengo que ser criterioso. Pero no tengo ninguna duda de que hay un tema puntual, como los certificados truchos, que a mí personalmente me gustaría tratar en algún momento con redacciones acordes.

- Además de los certificados truchos, lo que generó ruido fue el punto que reducía el salario para quienes se tomaban una licencia. ¿Cómo entiende que debería abordarse eso?

- En virtud del diálogo que haya con los distintos senadores y diputados, habrá una redacción de la ley que permita tener la voluntad mayoritaria para poder corregir el espíritu que tenía ese artículo.

- ¿Cuál debería ser ese espíritu?

- Hay muchas maneras en las que el mercado te permite cubrir y atender esas cosas. No podés desamparar al ciudadano, pero tampoco podés tener una legislación donde si vos tenés un taller mecánico con tres empleados y se te enferma uno....tiene que haber un mecanismo en el que el mercado te cubra y te permita subsanar ese tema. Habrá que ver cuál es la redacción final que acordemos entre todos para poder corregir eso. Desde mi óptica personal, me parece que hay que tratarlo.

La relación con Victoria Villarruel

- Volvió a estar en entredicho la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con expresiones en redes sociales y tensiones con el Gobierno. ¿Cómo observa esa situación? ¿Debería renunciar si está en choque con el Gobierno?

- Te voy a decir lo mismo: yo soy un amante de la institucionalidad. Por lo tanto, mi relación con Victoria...al ser presidente del Senado estoy en la línea de sucesión, motivo por el cual cada acto que ella hace, yo tengo que estar de alguna manera enterado. Tengo un diálogo mínimo y necesario para llevar adelante el Senado. Si ella viaja, yo tengo que saber si viaja o no, porque es parte de mi responsabilidad. En virtud de eso, tengo con ella un trato cordial, institucional, saludable, que es lo que tiene que haber en la Argentina para que funcione. Y en función de si tiene que renunciar o no, es una visión de ella exclusivamente. Yo no le puedo agarrar la mano a nadie para que haga la firma. Es una decisión de ella y a mí me excede plenamente.

Recorte Bartolomé Abdala - Sobre Victoria Villarruel

- Se habla mucho de la interna que atraviesa el Gobierno. ¿Cómo lo ve desde el Congreso?

- Hubo interna al principio del proceso nuestro. En el Senado éramos 7 senadores, después quedamos 6. En Diputados entramos en 38 y después se fue desmembrando y sumando. Hoy, a partir de la elección de octubre con la nueva conformación de la Cámara, que empezó a correr con esta nueva mayoría gracias a los dialoguistas, se han sancionado muchas leyes, tanto en Diputados como en Senadores. No veo que haya interna. Claramente hay un posicionamiento de La Libertad Avanza en un acuerdo con los dialoguistas, que deberían en el correr del período ordinario profundizar ese arraigo. Donde veo muchas internas es en el kirchnerismo duro. Está claro que en el Senado tienen muchas diferencias, y eso nos va a posibilitar seguir sumando más senadores que apoyen los ideales de nuestro gobierno y permitir la transformación que necesita Argentina.

La estrategia electoral en las provincias y su proyección para 2027

- ¿Cómo imagina la relación hacia adelante con los dialoguistas pensando en la eventual estrategia electoral en las provincias? ¿Confrontación o acuerdos?

- Este año no es un electoral, motivo por el cual el Congreso tendrá que trabajar acorde a medidas que le van a servir a Argentina, y también con los proyectos que envía el Ejecutivo. Respecto a la posición de La Libertad Avanza, hoy es el único partido en condiciones de presentar candidatos fuertes a lo largo y a lo ancho del país, como espacio propio. Obviamente somos dialoguista, hemos hecho acuerdos frentistas. Habrá que ver el resultado y el acompañamiento que cada provincia nos quiera dar. El tango se baila de a dos: hay provincias que quieren hacer acuerdo con nosotros, otras tal vez no. Y la mayoría en el Senado no es automática. Hay proyectos que tenés una cantidad de votos y otros donde va a subir o menguar. Me parece bien que no exista mayoría automática, porque si fuera así volveríamos a la época de la escribanía del kirchnerismo, que tenía un espíritu confrontativo y de no acuerdo.

- Yo creo que el presidente estaría muy contento si cada proyecto que enviara al Congreso se aprobara.

- No creo. El presidente fue diputado, entiende y sabe que todo lo que tiene que hacer lo hace dentro de la ley. Desea que sus ideales sean aprobados por el Congreso. Al principio hicimos el Decreto N° 70, amplio y con muchos ideales. Fue judicializado, fue rechazado incluso en el Senado, y después pudimos lograr que tenga vigencia. Por oposición a eso, el presidente es un hombre ajustado a la ley.

- Lo llevo a su proyección personal. Usted dijo que le gustaría ser gobernador de San Luis. ¿Sostiene esa idea? ¿Competiría en 2027?

- En política…como en el fútbol: no solamente tenés que llegar a primera, sino mantenerte. Está bien que la gente tenga aspiraciones con coherencia y prudencia, pero las ambiciones y los sueños de las personas siempre tienen que estar.

- ¿Y su sueño?

- Que al presidente le vaya bien. Trabajar fuerte para que Argentina saque estas leyes de transformación, consolidar un proyecto político. Yo tengo un mandato de seis años como senador nacional…todos sabemos que hay elecciones en 2027 a distintas provincias, entre ellas San Luis. Si el espacio me lo solicita, me eligen, voy a estar dispuesto.

Bartolomé Abdala - ¿Competirá en 2027?

Indultos a represores y la Ley del aborto

- Se acerca el 24 de marzo. En 2024 usted había dicho que abrazaba el indulto de Carlos Menem a represores detenidos por crímenes de la dictadura. ¿Es un debate que puede reabrirse?

- Tenés que mirar los temas. Las mayorías no son automáticas. Según los proyectos y los tiempos son las decisiones. Claramente no es el mismo momento que se vivió anteriormente. Es cierto que hubo muchas situaciones donde un sector de la sociedad argentina recibió duras sanciones. Eso será decisión de quien tenga que indultar o no, pero me parece que hay un debate que no está y no tengo por qué darlo. Si se da, opinaré oportunamente.

- ¿Y respecto a una eventual derogación de la ley del aborto?

- Yo me he manifestado muchas veces: soy defensor de la vida. Hay leyes que, si vos tenés los votos y entendés que es el momento...no solamente es para sancionar la ley, sino que la sociedad lo perciba como algo bueno y saludable… porque legislamos no solamente a favor de lo que pensamos, sino también de la mayoría de los casi 50 millones de argentinos. Si se diera el debate del aborto, claramente soy celeste. Voy a estar a favor siempre de las dos vidas. Y nuestro espacio político, La Libertad Avanza, tiene dentro de los paradigmas principales la vida como ícono esencial. No me parece oportuno dar el debate hoy, pero no tengo ninguna duda de que estoy a favor, siempre, de las dos vidas.