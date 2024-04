Flor Destéfanis: "Mendoza está enfocada en ciclovías y no en un plan productivo"

La intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ local, Flor Destéfanis, tenía un plan para su segundo mandato al frente del departamento. Ganó las elecciones con gran apoyo popular pero meses después triunfó Javier Milei en la segunda vuelta de las presidenciales y los fondos que estaban previstos para las obras que había proyectado nunca llegaron y esas iniciativas quedaron truncas.

En esta entrevista con MDZ, Destéfanis cuenta cómo es sostener un Estado presente en este contexto. Apunta a que gran parte del gasto del municipio irá este año a educación, para becas y para la conexión a internet de todas las escuelas de distintos niveles del departamento. Dice que Mendoza "lleva 10 años en pausa" y en ese sentido tiene un proyecto político que no esconde. La intendenta quiere "ser parte de un proyecto político provincial en 2027" y no descarta, si el peronismo así lo decide, ser candidata a gobernadora en 2027.

-¿Tuvo que adecuar el plan que tenía para el segundo mandato cuando ganó Javier Milei?

- Sí, totalmente. Hemos tenido que adecuar el plan para Santa Rosa, la proyección que teníamos para este segundo mandato. Como creo y le ha pasado a todos los mendocinos y mendocinas en su vida, hemos tenido que reacomodarnos a estas nuevas decisiones, a una nueva manera de gobernar desde el 10 de diciembre a nivel nacional, principalmente.Teníamos muchas obras en ejecución, que para nosotros eran soñadas, que un pueblo quería tener, que permitiera el arraigo de nuestros jóvenes y que pudieran seguir estudiando, ser profesionales y proyectar su futuro en Santa Rosa. Estábamos construyendo el primer polo educativo que iba a nuclear toda la oferta educativa de nivel superior en Santa Rosa y con la que no pudieron ni nuestros padres, ni nuestros abuelos y esa es una de las obras que a partir de la asunción del nuevo presidente quedó paralizada, de cuajo, como así también 76 viviendas que están al 90 % de avance. Sumado a las obras de urbanización que están un poquito más atrasadas.

-¿Cómo está el clima social en Santa Rosa con la crisis? ¿La gente pide más ayuda al municipio?

-El clima social que vamos percibiendo entre los vecinos es de sentirse defraudados nuevamente, confiaron, creían que las cosas con Milei iban a ser mejores, pero la situación fue al revés. Es también algo que la clase política debe entender.No enojarnos. Yo milité a otro proyecto que entendí que era el mejor. Pero me molesta que ahora nuevamente se esté defraudando a la gente, alejándola de política porque no se ofrecen soluciones.

Después de que empezaron las clases se sintió más la crisis, hubo mucho pedidos al municipio de útiles escolares, de becas para el transporte, para el pasaje, para el abono, para las zapatillas y ahora ayuda para pagar las boletas de la luz que llegaron hace un mes aproximadamente, veinte días y no quiero imaginarme también cuando lleguen las facturas del gas. Si bien tenemos zonas en Santa Rosa que todavía no tienen gas natural, pero el gas envasado también ha sufrido un aumento fuertísimo y estamos convencidos de que eso va a ser parte de lo que genere el acercamiento también a pedirle ayuda al municipio. Puntualmente con esto de la educación que es algo que nos hemos concentrado un montón durante estos cuatro años y vamos a seguir como sea los cuatro años que vengan. Nosotros estamos con un fuerte programa de becas que otorgamos a los 54 establecimientos educativos del departamento donde llegamos con una asistencia económica mensual durante todo el año salvo el mes de julio de vacaciones que acompañamos a las familias a través de un programa donde las mismas escuelas nos elevan ya sea por premiación al rendimiento escolar, asistencia o a situaciones vulnerables de algunas familias. Hemos duplicado la cantidad de becas. Vamos a duplicar los beneficarios porque no queremos que la situación económica implique el sueño de terminar los estudios a nadie.

-¿Cómo es su relación con el Gobierno provincial?

- Me gustaría que sea más fluida, más cercana. Siempre pongo como ejemplo que el gobernador Rodolfo Suarez nunca fue a Santa Rosa en cuatro años de gestión. No nos acompañó ni en nuestro aniversario que es el 18 de abril o el 30 de agosto que otra fecha importante. Espero que cambien las cosas con el nuevo gobernador Alfredo Cornejo porque la gente lo necesita. Nosotros necesitamos ser incluidos en una proyección de provincia. Vemos un gobierno provincial que está enfocado permanentemente en obras de veredas, de plazas, de ciclovías, que no las critico, pero entiendo que dejamos afuera un plan productivo y de infraestructura de la provincia, que incluya, por ejemplo, en la región Este, no hablo solo de Santa Rosa, de toda la zona Este. Me gustaría un gobernador que nos llame, y nos diga:esto pensamos para la zona este de Mendoza, esto pensamos para la ganadería que está creciendo fuertemente en Santa Rosa. Esto pensamos en educación, en salud, para sentirnos parte, aportar nuestras visiones. Eso no se ha dado, eso espero que sí sucede. Tenemos una Mendoza que realmente está en en pausa. Y no uso una frase mía, repito lo que les dijo el mismo Petri durante la campaña hace menos de un año. (...)Creo que todos necesitamos sentarnos en una mesa de planificación de la Mendoza que queremos.

-Cuando terminen la gestión frente a Santa Rosa, si usted quisiera reelegirse no puede porque la ley le impide más de una reelección. ¿Le gustaría seguir en algún cargo electivo?

-Falta mucho pero hay que planificar esas cosas. A mi me gusta ser sincera. Muchos te van a decir no, estoy solo concentrado en la gestión. Cuando realmente si querés ser gobernador de la provincia de Mendoza, porque es un sueño o un anhelo que quienes hacemos política tenemos, que es sano y lindísimo tener vocación de poder transformar Mendoza, hay que prepararse. Que si decimos que Mendoza está paralizada hace más de diez años y si tenemos esas ganas y esa voluntad no va a surgir dos días antes de un cierre de lista. A mí me gustaría aportar a un proyecto provincial, desde el peronismo que sea opción de gobierno, que entusiasme, que que se concentre en ejes importantísimos que son los que vemos hoy que estamos fallando en Mendoza y para eso hay que recorrer la provincia, hay que conocer la idiosincrasia de los 18 municipios, hay que conocer cuáles son las prioridades en cada uno y preparar un plan de gobierno. Y para eso creo que tengo ganas de hacerlo, de empezar a prepararnos y luego ofrecerlo. Si me toca ser la protagonista, que tenga que ser la candidata, buenísimo. Si no, no importa. Se trata de planificar la Mendoza que queremos llevarle a los mendocinos una propuesta. Y eso se hace con tiempo. Entonces si hoy te digo que no estoy pensando en eso ,sería hipócrita. A mí me gusta ser sincera, fresca, y eso es lo que quiero ofrecerle a Mendoza. Yo estoy convencida que en las últimas elecciones la gente eligió prefiriendo, pero no eligiendo convencida de lo que quería. Porque no le supimos ofrecer otra cosa. Entonces hay que trabajar estos cuatro años, en un proyecto político amplio, que abarque, que abrace, que incluya, que invite, volver a un peronismo más simple, como fue el peronismo los noventa, sin grandes figuras ideológicas, sino un peronismo simple que se entienda y que llegue a la gente.