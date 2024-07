La metáfora deportiva que hizo explotar la interna del peronismo con chicanas futboleras

La sucesión de derrotas electorales han dejado al peronismo mendocino en una situación delicada. El Partido Justicialista vive una crisis interna y una frase del intendente de Maipú, Matías Stevanato, encendió las redes sociales con chicanas futboleras en referencia al enfrentamiento que existe entre el kirchnerismo y el resto del PJ.

"Hoy el peronismo es un equipo de fútbol que perdió 8 a 0. El delantero hace responsable a la tribuna, al que tenía que mantener el césped y a la dirigencia", disparó Stevanato en el programa de TV Séptimo Día. "Quizás el delantero tiene que salir y dejar entrar al de la reserva", agregó el intendente maipucino en lo que pareció un dardo directo a La Cámpora y sus referentes.

La respuesta no tardó en llegar y fue en clave tribunera. "Hubo algunos jugadores que hicieron goles en contra! No te parece crack!", aseveró Omar Parisi que todavía no perdona que en las elecciones provinciales lo hayan dejado solo en la campaña como candidato a gobernador. Sobre todo, hay un resentimiento con Matías Stevanato por su coqueteo público con quien era el candidato de La Unión Mendocina, Omar De Marchi.

En ese sentido también se sumó a la discusión Lucas Ilardo con un comentario en su cuenta de X. "A mi dame siempre a Palermo. Te va a errar penales, pero te pone la cara. Va a querer entrar en las difíciles, va a poner la cara, va a dejar el alma. Después están los que juegan para atrás contra Inglaterra, o se asustan. Juegan lindo, pero cuando las papas queman, se borran", manifestó el excandidato a vicegobernador en una suerte de comparación entre Stevanato y Juan Sebastián Verón.

El comentario futbolero de Ilardo.

La discusión estuvo repleta de metáforas y analogías de cancha. Otro de los "jugadores" que se metió en la discusión fue Emilio Caram, funcionario de Matías Stevanato en Maipú. "Más que Palermo me das mas a Higuain jugando con Armanco y los colombianos Borré y Borja. Palermo ganó varias copas y clavó al Real Madrid en la intercontinental, Boca es el más ganador del futbol argentino, no sería el caso mi estimado hincha de San Lorenzo de Amargo", aseveró Caram contestando al comentario de Ilardo, reconocido hincha de San Lorenzo. También fue por allí el legislador maipucino Juan Pablo Gulino que tildó a Ilardo de "Higuaín" tirándola afuera en los partidos clave. "Bastante mufa, quizás si te ponés en la tribuna ganamos", retrucó Gulino.

El peronismo maipucino salió a cruzar a Lucas Ilardo.

Lucas Ilardo no se quedó callado y les recordó que son sus "hijos" porque el kirchnerismo le ha ganado las últimas internas. El contexto de la pelea tiene que ver justamente con eso, ya que en noviembre deben realizarse las elecciones de autoridades en el Partido Justicialista.