Piden el desafuero de un diputado K, sospechado de liderar "una banda de extorsión"

La diputada libertaria Lilia Lemoine (Capital Federal) presentó un pedido de desafuero al peronista Carlos Cisneros (Tucumán), tras la sospecha de que este legislador peronista liderarara una banda dedicada "a la trata y la exorsión".

La iniciativa llegó luego de que el juez federal Guillermo Díaz Martínez notificara a la Cámara de Diputados sobre la situación judicial de Cisneros, quien fue llamado a indagatoria. En esa misma notificación, la fiscalía a cargo de Rafael Vehils Ruiz señaló que maneja una "hipótesis razonable del delito de trata de personas" y le encomendó al Cuerpo adoptar "los fines institucionales que pudieran corresponder". Aunque no se trata de un pedido formal de desafuero.

En ese marco, Lemoine presentó un proyecto de resolución para que la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Nicolás Mayoraz, trate de manera "urgente" las "posibles sanciones disciplinarias y/o de desafuero" de Cisneros, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional.

Los fundamento de Lilia Lemoine En los fundamentos del proyecto, la diputada recordó que los fueros parlamentarios —que impiden que un legislador pueda ser arrestado— "no constituyen un privilegio personal de los legisladores, sino una garantía institucional destinada a preservar el normal funcionamiento del Poder Legislativo". Y subrayó que, cuando la Justicia requiere medidas que puedan verse limitadas por esas inmunidades, "corresponde a esta Honorable Cámara analizar con la mayor celeridad posible la situación planteada".

"Esto surge de la causa de los jugadores de Velez FALSAMENTE ACUSADOS de violación. Les pedimos a todos los diputados que no obstruyan el funcionamiento de La Justicia", informó Lemoine en sus redes sociales al dar a conocer el pedido de desafuero que haía presentado en la Cámara baja.