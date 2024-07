Omar Félix: "La ruta entre San Rafael y Mendoza está en un estado lamentable"

Omar Félix habla en un tono bajo y por momentos monocorde. Sin embargo, todo lo que dice es contundente: conoce San Rafael como la palma de su mano, por tantos años de haber sido intendente en el pasado pero también porque es un jefe comunal que sale de su escritorio. Camina, habla con la gente, reconoce las particularidades de los 18 distritos del departamento y las políticas que aplica desde el municipio o las que discute con la Nación o la Provincia, denotan ese conocimiento de lo que es una especie de "una mini-provincia".

También, en esta Entrevista con MDZ, Félix es contundente con su postura respecto de exigir al Gobierno nacional que termine las obras no finalizadas como el gasoducto que está en el Sur y sólo le falta un 9%. Además, cuestiona el modelo de "rentabilidad económica y no social" que promueve el presidente Javier Milei.

Sobre el futuro del peronismo, también dedica un capítulo. Habla de convocar, cree en un peronismo encabezando un frente más amplio pero además, dice que no hay que dejar a fuera a nadie dentro del PJ.

-¿Cómo encontró el departamento luego de varios años de haber dejado de ser intendente?

-Estuve muchos años afuera. Fui intendente entre 2003 y 2009. Está en perfecto estado, con problemas lógicos y desafíos que nos plantean los tiempos pero el crecimiento no ha cedido. Hoy estamos tratando de transitar un momento muy difícil para el país, la provincia y San Rafael.

- Es todo un desafío en este contexto administrar una especie de mini provincia, con toda su complejidad.

-Mucha gente no lo entiende pero es así. Si nos remontamos a septiembre u octubre del año pasado, que estábamos en un proceso de campaña y demás, teníamos una cantidad de idea de proyecto de continuidad y también de evolución. La verdad es que la realidad nos dice otra cosa. Recuerdo ese famoso refrán que dice: "Hacé planes para que Dios se ría". Creo que estamos en un replanteo de muchos temas que nos afectan, y en el escenario nacional tenemos que adaptarnos a un nuevo cuadro de situación, que es muy difícil. En esa realidad que tiene San Rafael en 32 mil kilómetros cuadrados, tenemos 18 distritos, más de 26 centros urbanos. Atendemos 11 cementeros, 29 centros de salud, 28 jardines maternales a lo largo y a lo ancho de muchas distancias, tenemos distritos que están a más de 100 kilómetros. Eso hace que el costo de la prestación sea mayor. Tratamos de ser eficientes en la prestación de servicios y esperar para un escenario más óptimo en la continuidad de obras.

- Hablando de continuidad de obras, hay obras que eran con financiamiento nacional que han quedado paradas.

- Sí, un gasoducto que está exactamente al 91%, la inversión de tubo ya está terminada. Es la finalización de una obra que no sólo es conveniente para San Rafael sino también para General Alvear. El municipio lo licitó con el apoyo técnico de la empresa distribuidora que es Ecogas, con financiamiento nacional. Lo que se hizo fue en tiempo récord, lo reconocen las empresas y la comunidad. Lamento que se detenga esta obra clave y urgente porque sino se termina y se pone en marcha, el deterioro de la cañería puede hacerlo inservible en poco tiempo. No sólo para la necesidad de las familias de tener el servicio de gas natural para la calefacción y las necesidades de instalación industrial. Hemos perdido inversiones por falta de este recurso vital para muchos, que es el gasoducto. Omar Félix en los estudios de MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Cómo se explica que no se termine la obra?

-Hay una mirada de decir que las obras deben tener retorno de inversión, de por qué no lo hizo la empresa distribuidora. La empresa, que también es distribuidora en muchos lugares del país, lógicamente cuando hace inversiones lo hace en los lugares donde el retorno es más rápido. Yo creo que la mirada de la rentabilidad económica solamente deja afuera muchos centros poblados, deja desprotegida a mucha gente. No tiene una mirada federal. Hay que pensar en la rentabilidad social y no en la rentabilidad económica. El potencial de nuestra región va a poder contribuir al crecimiento de nuestra provincia si se generan las condiciones de explotación de los recursos. Muchas veces tiene que ver con las posibilidades que brinda el Estado para que el privado pueda acompañar. Entonces creo que ahí la mirada del Gobierno no es la correcta y creo que va a camino a un fracaso importante.

-¿Tiene interlocutores en el Gobierno nacional?

.No, hemos ido en alguna oportunidad con el tema del gasoducto. Fuimos convocados por la secretaría de Energía, iba a atendernos un secretario, nos atendió un asesor. No sólo es una falta de respeto a un intendente, sino al pueblo de San Rafael y General Alvear que esperan que el Estado resuelva estos temas.

-¿Qué expectativa tiene con los fondos que eran por el resarcimiento de la promoción industrial ?

- Estos famosos fondos, tenían un sentido: el impacto generado por la promoción industrial en la provincia de Mendoza que no impactó de las mismas maneras en todas las regiones. En algún momento hubo un debate, fui parte, sobre el destino y se determinó que iba a hacerse la obra de Portezuelo. Para mi no era el destino más adecuado pero tenía que ver de alguna manera, con la recuperación de un río que hoy Mendoza no utiliza. Lo lógico era que se destinara a recuperar la actividad industrial que perdió el sector privado que es el verdadero generador de la riqueza mendocina, no a obras del Estado. Me es difícil identificar, como ha planteado ahora el Gobierno provincial, obras que permitan repago. Si pienso en una ruta, de paso debo decir que la ruta entre San Rafael y Mendoza se encuentra en un estado lamentable, estaba licitada, faltaba adjudicar y se dejó de lado también . Si pensamos en esa ruta en un sistema de repago va a tener un costo altísimo para los usuarios. Si bien es transitada, la cantidad de flujo que permita ese repago lo haría muy difícil, al menos que sea un sistema combinado con parte de subsidio. Pero no está eso, no se discute, y no hay con quien discutirlo. Habría que dejar al sector privado en un sistema de desarrollo que permita recuperarlo y que dinamice la economía de Mendoza.

-¿Cuál sería un ejemplo de eso?

- En San Rafael, desde el municipio, construimos una pulpera que funciona muy bien y que auxilia al productor porque no había financiamiento para que los privados puedan hacerlo. Los jóvenes necesitan fondos para la industria del conocimiento, o distintos desarrollos del tipo industrial que permitan generar riqueza. Hoy quien tiene idea y proyecto le es muy dificil encontrar financiamiento y por las tasas de interés.

-¿Cómo está la relación con La Pampa?

- Es una relación compleja desde hace muchos años. Cuando en los años 40 se hace el primer dique lo hace la Nación y la provincia de La Pampa era territorio nacional. Por eso cuando dicen Mendoza les ha robado un río, Mendoza no era el propietario del sistema, era la Nación. Era el reclamo es injusto. Omar Félix en los estudios de MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Cómo lo ve al PJ?

- Si hemos perdido una cantidad importante de elecciones, tenemos que mirar para adentro y preguntarnos qué hemos hecho mal. En función de esto, qué se necesita. Es importante mostrarle a la sociedad un proyecto de futuro que sea creíble, que apunte a un futuro posible. También convocando a otros sectores de la política. Sin el peronismo no se puede, pero con el peronismo sólo no alcanza; esa es una frase muy conocida para nosotros. Creo que tenemos que tratar de construir con otras fuerzas políticas y con generosidad y debate de ideas. Abrazando todas las ideas porque acá nadie sobra.

Mirá la entrevista completa