De Lali a Moyano: todos los personajes que fueron embestidos por Javier Milei

El Banco Macro es el nuevo enemigo del presidente Javier Milei, quien lo acusa de querer "desestabilizar" su Gobierno. Esta no es la primera vez que el libertario se encarga de apuntar contra una entidad o persona específica, para criticarla en público, tanto en redes sociales como en entrevistas televisivas. Desde que asumió, ya tuvo enfrentamientos con Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical; con economistas como Ricardo López Murphy y Carlos Melconian; con Martín Lousteau, con sindicalistas; con el gobernador Ignacio Torres y hasta con la cantante Lali Espósito.

El último episodio se dio esta semana, cuando Milei acusó al Banco -que luego dijo que era el Macro- de armar un "intento golpista" y de querer "desestabilizar su gobierno. La primera vez que apuntó contra la entidad fue durante el festejo por el 170 aniversario de la Bolsa de Comercio. El enojo gira alrededor de que el Banco habría ejercido Puts por $ 2 billones para luego comprar dólares lo que provocó parte de la suba de los financieros.

La guerra con las prepagas

Durante sus primeros seis meses de gestión, la administración libertaria comenzó a investigar a las empresas de medicinas prepagas por cartelización y un presunto pacto ilícito para fijar precios de venta. Las auditorías comenzaron cuando se comenzaron a ver fuertes aumentos a las cuotas, que llegaron a casi un 170% en cuatro meses.

En ese sentido, Milei comenzó a lanzar insultos y críticas contra Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical y extitular de la Unión Argentina de Salud (UAS).

Entre los posteos que el presidente decidió darle "me gusta" y "retuit" en X, se encuentran algunos que califican de "garcia y somete" al dueño de Swiss Medical. Mediante esa misma práctica, el mandatario también interactuó con un mensaja que hablaba sobre una posible denuncia a Belocopitt por presuntas "prácticas abusivas".

"El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido: Claudio Belocopitt. Este garca maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere", decía el texto reposteado por Milei.

"Enano comunista"

Milei tampoco se perdió el gusto de ir contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quién calificó durante el debate de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado como "enano comunista" que es "enemigo de la libertad y de este Gobierno". Durante su discurso en el evento de la Fundación Libertad, el jefe de Estado insistió con que Alberto Fernández dejó "una inflación en torno al 15.000%" y que en la primera semana de diciembre "los precios venían creciendo al 1% diario". Acto seguido, lanzó: "Ese chico soviético que está en la provincia decía 'eso era una exageración, eso no pasa'". La frase vino acompañada de una imitación con voz nasal del mandatario provincial.

Kicillof fue calificado como "enano comunista" por parte de Milei.

Melconian, los fideos con tuco y el "bulldog"

En ese mismo evento, el Presidente apuntó contra Melconian, quien se retiró ofendido de la cena tras las declaraciones de Milei: "Había uno que decía 'no podés dolarizar, si no hay fideos ni tuco no me podés invitar a comer fideos con tuco'. Bueno se equivocó", apuntó Milei. "Pero es más fácil tirar volquetes de estiércol que reconocer el error", agregó. La frase hacia referencia a una metáfora que uso el excandidato de Patricia Bullrich para ser ministro de Economía que durante la campaña enfatizó en que "si vos me invitas a comer fideos con tuco y yo llego y no tenés ni fideos ni tuco dijo 'me invitaste a no comer o a otra cosa'". "Si me esperas con papa y huevo voy a decir '¿No te habrás equivocado?'".

Otro que no pudo evitar encontrarse con el enojo Milei fue López Murphy, que fue calificado por el presidente como "una verdadera basura" y "un traidor". El "bulldog" había sido parte inicialmente de ese espacio, pero pronto se bajó del barco y se subió al armado paralelo que había pergeñado el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para contener el voto de "derecha" dentro de Juntos por el Cambio, en una competencia interna contra la lista principal que encabezaba María Eugenia Vidal.

"Veníamos avanzando fuerte. El señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor Lopez Murphy, que es un traidor de las ideas", recordó el mandatario libertario durante una exposición en Corrientes. "Entre otras cosas, por su gente me hacía tratar de nazi o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista", siguió.

"Alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista (en alusión a Rodríguez Larreta). En lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Es bueno que se sepa quienes se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas y eso vale para los que iban en la lista también", finalizó indignado Milei.

Milei contra Melconian

Moyano vs. Milei

El jefe de Estado no solo calificó a Pablo Moyano de ser uno de los "enemigos de la reforma", sino que lo cruzó durante el verano por ser de "los que quieren voltear la ley para que nada cambie, para mantener los privilegios".

El tenso vínculo entre el líder de la CGT con el presidente tienen larga data, y siguen vigentes. El último encontronazo ocurrió cuando Moyano confesó que no iría al Pacto de Mayo en Tucumán -al que fueron invitados los representantes de la CGT- porque iba a estar enfermo. "El 8 de julio voy a tener fiebre, no voy a poder ir al Pacto de Mayo", ironizó.

El factor Lousteau

Milei usó un método cotidiano para él para ir contra el senador radical Martín Lousteau en momentos claves de la ley Bases y la ley ómnibus, que necesitaban los votos para ser aprobadas. Entre los tweets que compartió el presidente se encontraba uno que decía: "Mientras genios como Elon Musk saluda vivamente el discurso histórico de Milei, actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos (no es así Lousteau) se disfrazan de inteligentes y atacan a quién es hoy el político más aclamado e influyente del mundo". El posteo fue escrito por Nicolás Márquez, amigo y biógrafo de Milei.

Milei compartió el mensaje (entre otros en contra del senador) y reavivó la pelea con el radicalismo justo en el momento en donde necesitaba del bloque aliado en la Cámara de Diputados.

El posteo que compartió Milei contra Lousteau.

Antes de este hecho, Lousteau había cuestionado el discurso de Milei en Davos: "Les fue a decir que son un centro de socialismo internacional" a pesar de que "todo el mundo va con avión privado, tiene la hotelería más cara del mundo y no tiene ningún problema con la huella de carbono".

"Los que me escribieron desde distintas partes del mundo estaban estupefactos. Es llamativo que un presidente vaya al Foro de Davos a decirles a los más poderosos que son un vehículo de la izquierda porque promueven la agenda 2030", agregó Lousteau.

Belliboni

La polémica entre Milei y el líder del Polo Obrero se intensificó cuando el libertario compartió una imagen de "Nik", en donde aparecía una foto de Milei mezclada con el personaje de ficción Terminator, y en donde Belliboni aparece como un blanco a ser aniquilado.

“Hay gente que apoya a esta persona que es capaz de llevar adelante la acción que hacía Terminator, que era exterminar gente. Y cuando lo detectaban, luego, lo que hacían era dispararle”, agregó.

Además, dijo que iba a denunciar "este hecho como intimidación pública" y que los abogados estaban "armando una presentación judicial para llevar esto a tribunales".

Coparticipación: caso Nacho Torres

El presidente se cruzó durante el verano con Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, cuando este le pidió que Nación pague la coparticipación que le debía a la provincia. Desde ese momento la discusión escaló porque Milei criticó al mandatario provincial diciendo que "es un pobre chico que no puede leer ni un contrato" y que "evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina”.

“Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande”, insistió en declaraciones televisivas. Y agregó que “la provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación, entonces cuando arma la operación, cuando se deposita la coparticipación, que se hace continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”.

La tensión también estuvo envuelta en respuestas del gobernador advirtiendo que no el tenía miedo al presidente y de este último reposteando distintos "memes" que tenían como objetivo discriminar al mandatario.

Peleas internacionales

Uno de los episodios más recientes y con más repercusión fue el que protagonizó Milei con el presidente de España, Pedro Sánchez, a quien le dijo que su esposa era una corrupta. "Las acusaciones de corrupción que recaen sobre su esposa" Begoña Gómez, fue la frase que lanzó el libertario en un evento del Partido Vox de España, y que logró el enojo de su par español, quien retiró a su embajadora de Argentina.

Milei ya había tenido cruces virulentos con el colombiano Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el brasileño Lula da Silva.

Con Petro la polémica pasó a mayores y derivó en la expulsión momentánea de los embajadores de Argentina y Colombia, hasta que las cancillerías de ambos países lograron enfriar una escalada que había iniciado Milei al calificar al presidente cafetero como “asesino” y “terrorista”, en una entrevista con la cadena CNN. Además de la réplica diplomática, Petro también sostuvo que Milei busca “destruir el proyecto de integración sudamericana”.

La tensión con Sánchez aún sigue vigente.

En esa misma entrevista, Milei dijo que si López Obrador habla de él lo "enaltece" porque es un "ignorante". En distintas intervenciones, Milei había justificado sus críticas a los mandatarios de México y Colombia al asegurar que están “en camino” a instalar regímenes autoritarios, similares a Cuba y Venezuela, en sus respectivos países.

También hubo discusiones con Lula Da Silva, quien hace poco dijo que Milei le debería pedir disculpas a "Brasil y a mi" porque "dijo muchas tonterías". Durante la campaña electoral, el libertario había cuestionado duramente a Lula diciendo que era un "zurdo salvaje que apoya a dictadores con las manos manchadas de sangre".

"Que si fumo, que si vivo, que si digo ,que si bebo, que si vivo del Estado”

Milei atacó en redes sociales a la cantante Lali Espósito y la apodó "Lali Depósito", además de decirle "parásito" y acusarla de "vivir de la plata del Estado.

inalizada su gira oficial por Israel e Italia, el presidente de Argentina dedicó múltiples apariciones públicas, publicaciones y "me gusta" en redes sociales para atacar a la cantante Lali Espósito. El jefe de Estado la apodó "Lali Depósito", le dijo "parásito" y la acusó de "vivir de la plata del Estado".

La situación se dio como consecuencia de posteos de la cantante que -si bien no nombraban al presidente- se dieron en momentos claves, como cuando este se consagró presidente de la Argentina. "Qué peligroso, qué triste", había escrito Lali.

"Si querés agredir tenés que estar limpia", sostuvo Milei durante una entrevista cuando fue consulado sobre el tema. "Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado estás en problemas. Y si tus opiniones políticas están en línea con el espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda política", remató el jefe de Estado.

Milei y Lali, un enfrentamiento que generó mucha polémica.

Lali le respondió a través de un video de Instagram, en donde le dijo que es el "capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar". "Democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", agregó.

"Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión, lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro", cerró.