Fernando Vilella rompió el silencio y confesó que el Gobierno le pidió que renunciara

Fernando Vilella, exsecretario de Bioeconomía, lanzó críticas contra el gobierno de Javier Milei y confesó que cuando volvió de su viaje por China le comunicaron que habían "elegido volver a un formato tradicional de Agricultura, Ganadería y Pesca". Además, apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró ayer que el ingeniero "tal vez no podía alienarse con algunos objetivos que tenía el ministerio": "Me gustaría saber cuáles son las metas que no cumplimos", arremetió Vilella.

Vilella negó que haya querido irse del gobierno, enfatizando en la idea de que le pidieron que deje su puesto tras su vuelta del viaje a China.

“El Gobierno consideró que la Bioeconomía no era el formato que había elegido en su momento el presidente Milei. Se dieron informaciones erradas”, dijo en diálogo con Radio Mitre. Y agregó que "algunos entendieron que a partir de mala información o por no entender la lectura del mundo del futuro había que retroceder y volver a una Secretaría de Agricultura que es solo una parte importante del futuro”.

Además, explicó en Radio con Vos que "Bioeconomía" es un concepto que empezó "a trabajar con un grupo de productos y el que iba a ser el presidente Milei" y que el jefe de Estado le pidió a esos productos que llevan adelante ese proyecto con una persona a cargo: "Los productores me eligieron a mí, escribí la plataforma que votó el 56% de la gente hablando de Bioeconomía", sumó.

Vilella, a pesar de estar fuera del Gobierno, aclaró que va a seguir "trabajando para el desarrollo federal integral de la Argentina, la salida de la pobreza de millones de personas y la inserción internacional de la Argentina para que no siga pasando que cada argentino exporte la mitad que un uruguayo y una tercera parte de un chileno".

El comunicado oficial que informó la salida de Vilella y su remplazo por Iraeta.

“Seguimos trabajando. Yo estaba abriendo mercados. Conseguí la reapertura en próximos días de la carne aviar para China, la entrada de las menudencias porcinas que ayer acaban de ser aprobadas, la apertura del mercado coreano para los productos aviares”, confesó Vilella.

Y resaltó: “Estas son las cosas que hice y que voy a seguir haciendo por el bien común. Algunos entendieron que quizás a partir de mala información o no entender la lectura del mundo del futuro, había que retroceder conceptualmente, volver a una secretaria de agricultura, que es solo una parte importante del futuro”.

Desde Balcarce 50 aclaran que desde hace tiempo la situación de Vilella era complicada, y querían que se fuera de la gestión libertaria. Entre los motivos se encontraban su desembarco de la mano del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse; su relación con la agenda 2030 y un posteo al que le dio "me gusta" de el senador radical Martín Lousteau".

Ahora, la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estará a cargo de Sergio Iraeta, quien se desempeñaba como segundo de Vilella cuando estaba vigente en su puesto.