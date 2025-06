El Gobernador de Chubut envió un dardo a Javier Milei: "Hay mucho fanatismo en el Gobierno"

Ignacio Torres sobre el PRO

"Hay algo en este nuevo tablero de la política que me parece interesantísimo, que lo impostado no vende", señaló el mandatario provincial en una entrevista con el periodista Luis Novaresio, y agregó: "Nadie puede engañar al electorado. Y todos esos que creen que cebándole mate al armador de turno de La Libertad Avanza van a sobrevivir, podrán estar cuatro años más de diputado, pero no van a hacer la diferencia, eso es una mirada mediocre de la política".