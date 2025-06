Gobernadores se cansan de esperar y realizan otra cumbre con reclamos al Gobierno

En ese último encuentro, los gobernadores propusieron distribuir, directamente a través del régimen de coparticipación, el porcentaje que les corresponden a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles, dos vías de financiamiento que fueron frenadas desde la gestión libertaria. El tributo a los combustibles se aplica mediante una asignación específica a obras de vialidad, pero el Gobierno no ha girado los fondos con el argumento de sostener el equilibrio fiscal, representando la falta de obras públicas y en especial en las rutas.

Para los mandatarios sería justo implementar una distribución equitativa de los impuestos coparticipables, que actualmente dispone un 56,66% para el Gobierno nacional y un 42,34% para las provincias, y garantizar que el reparto de los ATN y los tributos a los combustibles se incorporen a la asignación automática que reciben los distritos.

Francos consideró “razonable” el planteo colectivo y les dijo que prontamente habrá una devolución ante los pedidos, siempre y cuando no atente contra las cuentas nacionales.

La propuesta de Nación a los gobernadores

Lo que el Ejecutivo pone como condición es un mayor apoyo de las provincias en los proyectos que impulsa el presidente, como el blindaje para el régimen que incentiva el uso de dólares no declarados, e impedir que avancen los proyectos opositores, tales como la mejora en las jubilaciones, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y otras iniciativas que “buscan atacar el equilibrio fiscal” y están a tiro de aprobarse en el Senado.

Al respecto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo: "Nadie está en contra de sostener el equilibrio fiscal, que es algo que tiene que quedar grabado a fuego en nuestro país, pero sí sentarnos y trabajar de una vez por todas en una reforma que es necesaria para la Argentina".

La ausencia de Santa Fe

Una de las provincias más gravitantes que no dijo presente en la Casa Rosada en esa reunión fue Santa Fe, donde Javier Milei evitará ir mañana por el Día de la Bandera. A la misma hora del cónclave entre Nación y un grupo de mandatarios provinciales, la vicegobernadora Gisela Scaglia estaba a tres cuadras de la Casa de Gobierno, en el marco de la cumbre del PRO.

En diálogo con MDZ, Scaglia confirmó su ausencia y apuntó contra la gestión libertaria. “Yo no voy a ir. Obviamente nosotros tenemos diálogo abierto, pero ya saben cómo está la situación. Es una situación difícil, ¿no? Con mucho diálogo, pero con poca acción. Nosotros reclamamos mucho sobre temas que son importantes. Valoramos el esfuerzo del gobierno nacional, valoramos lo que se hace en relación con la macroeconomía, pero nosotros estamos pidiendo una mirada más federal”, dijo.

“Y mirando lo que nos pasa a las provincias en relación a la obra pública, que si bien tenemos lo de Cristina esta semana, yo ratifico que en Santa Fe hay obra pública sin corrupción y se puede hacer obra pública y es necesaria”, señaló Scaglia.

“Hacemos lo posible y ojalá el gobierno nacional lo vea y vea la necesidad de que las provincias estamos haciendo lo mismo que la Nación, pero además nosotros cada impuesto que cobramos en la provincia, que es mucho menor a lo que cobra la nación, damos seguridad, damos educación, damos salud pública y justicia. Entonces la verdad que cuando uno mira el reparto de la torta, si de 10.000 pesos que uno compra cualquier cosa, 1.800 son impuestos nacionales, 200 provinciales, nosotros con esos 200 pesos provinciales hacemos obra pública, ponemos educación, damos salud, ponemos justicia, seguridad, la verdad que nuestro esfuerzo es 50 veces más grande que el que hace Nación en términos de la política pública”, explicó.

Scaglia reparó en el reclamo por la falta de arreglos en rutas nacionales: “Los invito a venir a las rutas nacionales de la provincia de Santa Fe. Ruta nacional 33, 34, 11, 178. Nos estamos comiendo el activo vial de la provincia y yo les aseguro que, si no hay una intervención rápida, no solo que lamentamos víctimas todas las semanas, sino que vamos a terminar pasando por un ripio y no por una ruta”.