Una provincia clave pegó el faltazo a Casa Rosada y criticó al Gobierno: "Vamos a andar por ripios, en vez de rutas"

Distintas provincias manifestaron su malestar con el Gobierno, ausentándose este viernes de la reunión que se realizó en Casa Rosada . Si bien se aclaró que no iba a haber presencia de todas las provincias en este encuentro, algunos distritos evidenciaron su fastidio, en medio de los reclamos por la falta de fondos coparticipables y de obra pública.

Una de las provincias más gravitantes que no dijo presente en Balcarce 50 fue Santa Fe. A la misma hora del cónclave entre Nación y un grupo de mandatarios provinciales, la vicegobernadora Gisela Scaglia estaba a tres cuadras de la Casa de Gobierno, en el marco de la cumbre del PRO.

En diálogo con MDZ , Scaglia confirmó su ausencia y apuntó contra la gestión libertaria. “Yo no voy a ir. Obviamente nosotros tenemos diálogo abierto, pero ya saben cómo está la situación. Es una situación difícil, ¿no? Con mucho diálogo, pero con poca acción. Nosotros reclamamos mucho sobre temas que son importantes. Valoramos el esfuerzo del gobierno nacional, valoramos lo que se hace en relación con la macroeconomía, pero nosotros estamos pidiendo una mirada más federal”, dijo.

Scaglia reparó en el reclamo por la falta de arreglos en rutas nacionales: “Los invito a venir a las rutas nacionales de la provincia de Santa Fe. Ruta nacional 33, 34, 11, 178. Nos estamos comiendo el activo vial de la provincia y yo les aseguro que, si no hay una intervención rápida, no solo que lamentamos víctimas todas las semanas, sino que vamos a terminar pasando por un ripio y no por una ruta”.

Los cuestionamientos de Santa Fe se enmarcan en un momento de tensión entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y la Casa Rosada. No solo porque no hubo avances para una convergencia electoral en la Provincia sino por los reclamos por la deuda en las cajas previsionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a las autoridades de la Ansés y al gobierno de la provincia de Santa Fe a una audiencia de conciliación para el próximo 25 de junio.