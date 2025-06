El tablero sin Cristina Fernández de Kirchner, coparticipación y vacantes en la Justicia: la reunión del Gobierno con los gobernadores

Para la reunión de ese lunes también estaba prevista la presencia del bonaerense Axel Kicillof, quien finalmente no asistió por tener actividades en el interior de la provincia, aunque es difícil no especular que el verdadero motivo fue no prestarse para una foto en la Casa Rosada a pocos días de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, algo que no logró apaciguar la interna peronista.