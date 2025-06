Consumo ña ña ña: qué dicen los datos sobre el tuit de Javier Milei

El capítulo de transporte y vehículos mostró un crecimiento del 8,3%, con la colaboración de un patentamiento de automóviles que creció 68% interanual, lo que marca la incidencia de los rubros de alto valor.

Otro rubro que creció fuerte es el de recreación y cultura, también a partir de la bajísima base de comparación con una caída del 37% en mayor de 2024 compensado este año con un crecimiento de 42% interanual.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró una baja estimada de 5,9%, explicada principalmente por la caída en la demanda eléctrica en un 18,5%.

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una contracción estimada de 3,8%, posicionándose en niveles 8,2% por debajo de los niveles pre pandemia.

En el interior la caída es mayor

De acuerdo a Focus Market vía Scanntech, el consumo masivo en el mes de mayo cayó 3,2% respecto de abril 2025 con una baja interanual de 0,9%. Pero con una diferencia regional. En el área Metropolitana el consumo cayó 1,5 % y en el interior del país un 4,1%.

“El consumo masivo aún no repunta y mayo no fue la excepción. En los últimos meses, los datos oficiales muestran una desaceleración de la inflación, lo que en teoría debería permitir cierta recomposición del ingreso real. Sin embargo, este fenómeno no se traduce automáticamente en una mejora en el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de clase media. Aunque la inflación promedio mensual se modera, el alza de precios en servicio producto de corrección de precios relativos de la economía previo resta capacidad de consumo en bienes. La recomposición salarial viene muy en línea con la inflación y los ajustes paritarios resultan insuficientes para revertir la caída acumulada del ingreso real”, expresó Damián Di Pace, Director de la Consultora Focus Market.