Polémica por la caída de consumo en los locales gastronómicos: la sobreoferta como explicación

"Crisis es una palabra que tiene una connotación bastante crítica, pero quizás no lo sea tanto. Lo que está sucediendo es que han cambiado algunos indicadores y esto hace que estemos frente a un proceso de depuración de la oferta. En último tiempo se nota un exceso de oferta. Estaría perfecto en situaciones donde la demanda estuviese acorde a esa oferta, pero hoy no es el momento", explicó.

De hecho, sobre esta polémica de distintos factores, agregó: "Se pueden tener distintas apreciaciones. A nadie le gusta tener un 30% menos de facturación y para que haya alarma no hace falta hablar de un 70%, que es una exageración. No es que estamos minimizando la situación, sino dándole una explicación que tiene que ver con que hay locales que no han tenido una disminución en sus ventas y hay otros que sí. Es un mix".

Los locales gastronómicos y el empleo

Sobre si esta sobre oferta sumada a la caída del ingreso puede repercutir en los puestos laborales, Civit explicó: "Entiendo que sí debe repercutir en una disminución de la nómina. Estamos ante una situación que es difícil porque estamos en temporada baja también. Siempre en meses como mayo y junio hay una disminución clara de la venta y eso hace que los locales empiecen a reducir su estructura, a ajustar, aunque no de manera significativa".

La baja en el turismo también afecta

Otra explicación que dejó Civit, específicamente sobre la caída de consumo, tiene que ver con la competitividad de dólar y la caída en el turismo. "Hay ciertas acciones que se están buscando para aumentar el turismo, pero la pregunta es si repercuten. Mendoza tenía una afluencia turística grande en función de una situación monetaria favorable que permitía que los turistas extranjeros vinieran y gastaran poco. Hoy esta situación no se da y esto ha hecho que disminuya, lo que también afecta a la oferta. La gente dejó de estar dispuesta a pagar lo que nosotros pedimos y por ende no es que disminuyó la oferta, cambió la conveniencia de los turistas en venir a Mendoza", señaló.

Sobre este último punto, consultado sobre si no hubo una caída puntual del consumo de los propios mendocinos, el miembro de AEHGA explicó: "Esto es cierto. Yo lo digo inclusive como empresario gastronómico, el mendocino no es consumidor, no sale la gente. Hoy está saliendo un poquito menos, pero es una gran realidad. Entonces, al no tener turismo, el gran impacto es ese. Creo que obviamente que hay una disminución que también incluye a los mendocinos. Hay cosas que tienen que ver con la idiosincrasia local. No negamos una disminución fuerte en términos económicos, Hay una situación de ajuste en que las personas deciden retraer el consumo en esparcimiento".

Para cerrar, sobre las alternativas de los locales para repuntar este consumo, explicó: "Han surgido muchas propuestas con descuentos a mendocinos. Otros locales hacen descuentos generales: 10, 15, 20% por pago en efectivo. Diferentes alternativas que se están barajando para recuperar estos indicadores. Creo que va a venir un mix también con un proceso en el que la gente se va a acostumbrar a otra escala de consumos".