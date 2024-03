El peronismo teme a la conducción de Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner se siente frente a un espejo

Cristina Fernández de Kirchner mira a Javier Milei y se pregunta: ¿por qué yo no actué igual que él si tenía más legisladores, gobernadores e intendentes? Yo quería destruir Clarín y no me animé. Quería voltear a la Corte, y no fui con todo… A éste no le importa nada y va, cierra TELAM, el INADI, llama ratas a los legisladores, quita los fondos a los gobernadores… ¿Por qué yo fui tan tibia? Se debe preguntar antes de responderle a quienes van a verla y le preguntan qué piensa del Gobierno y las decisiones que está tomando el presidente de la Nación.

Las formas valen tanto como el fondo. Lo cortés no quita lo valiente, describe el viejo dicho que nuestros profesores nos decían cuando nos reprendían por una contestación abrupta llena de verdades o, simplemente, cuando uno reconocía un error pero lo hacía de manera desubicada.

Milei tiene muchas diferencias con el kirchnerismo. Se nota que no quiere robar e ideológicamente pueden estar en las antípodas, pero ambos pretenden encarar procesos populistas y renegando de las instituciones republicanas. Una, contra la Corte, el otro, contra los diputados. Sin embargo, nada hace presumir que la Justicia empiece a caer en la misma categoría de “casta” y “nido de ratas” donde ubica a los legisladores y gobernadores.

Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente de la Nación tampoco creen en la libertad de expresión y menos en la prensa independiente. Raro de un anarco libertario que debería siempre jugar del lado de la libre expresión. Del “a vos te paga Clarín” o “sos representante de los medios hegemónicos que tienen las manos manchadas de sangre” a “ensobrados”, no hay diferencias.

Cristina habla mucho con Axel Kicillof, a quien aconseja más de lo que se conoce públicamente.

Por eso las dudas que tiene la vicepresidenta sobre cómo terminará el actual experimento de derecha populista no son pocas. Con lógica percibe que si la actividad cae hasta el extremo que puede caer, la inflación también se hundirá. Luego, “el rebote”, podrá permitirle a Milei ganar las elecciones de medio término y luego las presidenciales de 2027.

El peronismo en su totalidad en el mismo momento que critican las políticas económicas y sus consecuencias sociales, también admira su decisión. Es así. Los militantes descendientes de Juan Domingo Perón admiran a quienes toman decisiones, aunque sean estrafalarias, totalitarias o ultra liberales. Recordar siempre que los mismos que votaron las privatizaciones y hasta utilizaron un “diputrucho” cuando eran oficialismo con Carlos Menem, abrazaron, una década después, la estatización de YPF. Firmaron indultos y bajaron el cuadro de Jorge Rafael Videla en la ESMA. Eso es el peronismo. Verticalidad.

Por eso no llama la atención que varios gobernadores ya se hayan puesto a disposición del presidente. No solo son gobernadores urgidos, como siempre, por dinero que solo regula el Estado nacional. Varios intendentes del Gran Buenos Aires se acordaron que Guillermo Francos era peronista y amigo de Daniel Scioli y empezaron a pedir su teléfono. Uno que maneja un distrito del norte del Gran Buenos Aires no dudó y le pidió una reunión para esta semana.

El otro punto en el que empezaron a tener contacto las actitudes K con las de Milei es la cooptación de los partidos a los que su mensaje parece dirigirse. El actual presidente consiguió el apoyo de todo el arco anti K para ganar el balotaje y ahora en el PRO se debaten qué hacer, si siguen de manera independiente o acompañan a su electorado, que ya se fue con el libertario.

Los días por venir marcarán el destino del presidente y su Gobierno. Tal cual él lo enfatizó la semana pasada. Se vienen dos meses terribles. O salimos o nos vamos, describió el propio Milei. Cristina quiso renunciar cuando fracasó la aprobación legal de la resolución 125 por el voto “no positivo” de Julio Cobos, su vicepresidente. El presidente sabe que, si sigue echando leña al fuego, hasta sus propios legisladores saldrán corriendo de la locura.