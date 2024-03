Javier Milei: "El ajuste más importante lo está pagando la casta"

El presidente Javier Milei volvió a brindar una entrevista este miércoles y dejó nuevas definiciones respecto a temas de su gestión al frente del Gobierno nacional. El jefe de Estado, destacó: "El ajuste más importante lo está pagando la casta, eso es indudable".

“Cortamos con los beneficios de casta: los teléfonos celulares, los autos. Que parecen cosas chicas, pero cuando uno lo ve todo junto termina sumando”, dijo el presidente. Aseguró, además, que se hizo un ajuste sobre todos los ministerios y que se eliminó el señoraje, que es la “emisión para financiar el déficit fiscal”.

Al mismo tiempo, se refirió a los "consensos" en la política, y afirmó: "El consenso es un acuerdo entre políticos para robar a los argentinos de bien". La definición la realizó en medio de los acuerdos con los gobernadores para volver a tratar una Ley Bases reducida y de la necesidad de que se apruebe el DNU en el Congreso.

Sobre el tema, también alegó que ser "complentativo con los ladrones" y realizar consensos con ellos no es para él, pero sí para "un señor que manejaba todo de una manera particular en la Ciudad de Buenos Aires, no es mi estilo". La referencia fue una indirecta, luego confirmada por el conductor de Radio Mitre, hacia el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Volviendo al escenario económico, Milei confirmó nuevamente que falta poco para que se levante el cepo y que está mucho más cerca de lograrlo. Además, detalló que las estimaciones del FMI consideran que "a la luz de la política monetaria que estamos llevando sería posible hacerlo a mitad de año”. Lo cierto, es que si bien Javier Milei explicó que varios economistas sostienen que actualmente se puede abrir el cepo, explicó: “Si hubiéramos abierto el cepo el primer día, la corrida tendría un 100% de probabilidad”.

Milei volvió a hablar del cepo y de su próximo levantamiento.

Al mismo tiempo, manifestó que "si bien puede conseguir 15 mil millones de dólares para abrir el cepo más rápido, aún no está seguro de hacerlo ya que el peligro es grande. En esa misma línea, expresó: “Yo no estoy dispuesto a correr el riesgo, yo prefiero tener que soportar un poco mas esta situación de actividad pero evitar la hiper, porque en el fondo no hay nada que cause más daño que la inflación”.

Sobre el BCRA, el presidente dijo que no es un proceso instantáneo y que la idea es levantar el cepo y luego, "avanzar hacia la competencia de monedas y después cerrar el Banco Central".

El tratamiento del DNU en el Senado

Milei se refirió al tratamiento que le darán los senadores al DNU el jueves que viene, y explicó que el objetivo del decreto 70/2023 es "ir a estructuras del mercado más competitivas y terminar con los robos de las políticas". "Este último punto lo pone muy nerviosa a la política", agregó.

Sobre la posibilidad de que no se apruebe, el presidente dijo que "servirá como principio de revelación para ver de qué lado están los políticos, si del Aldo de los argentinos de bien o de los delincuentes".

Milei fue consultado sobre qué pasará con la reforma laboral si el DNU no pasa el Congreso y advirtió que "si usted pone un Parlamento que pone por encima sus privilegios de casta contra los intereses de los argentinos, son las reglas del juego". "Se corregirá en el 2025, cuando la gente tenga que votar entre los delincuentes y los que queremos el cambio, por un lado están los arcos, los que votan por el cambio y los que se disfrazaron de que querían el cambio y quieren el estatu quo con mejores modales, una suerte de peronistas pero cobardes", apuntó.

Rosario

Milei habló sobre la violencia e inseguridad que vive Rosario y adelantó un posible plan para modificar las cárceles argentinas: "Alejadas de la ciudad", aclaró.

El jefe de Estado reveló que piensa en vender las cárceles ubicadas en terrenos de la Ciudad “que tienen mucho valor en términos inmobiliarios y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad alejadas de la ciudad”, también piensa incorporar cárceles privadas.