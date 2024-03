Javier Milei sobre la economía: "20 años de populismo no son gratis"

El presidente Javier Milei habló sobre la situación económica que encontró en el país, su lema de "déficit cero", el futuro del cepo, cuánto dinero se llevaron las gestiones anteriores en "curros y corrupción", una nueva reforma previsional ligada a la laboral y su deseo de privatizar. Según el mandatario, si seguíamos siendo un país populista "terminábamos siendo la villa miseria más grande del mundo".

Milei habló sobre el pasado y las "dos décadas ganadas" del populismo, en donde dijo que los argentinos "perdimos el 80% de nuestros ingresos". "Nos han empobrecido tan brutalmente como consecuencia del populismo, que destrozó todo, 20 años de populismo no son gratis, destruyen productividad y salarios", lanzó Milei en diálogo con LN+.

Para explicar lo negativo que era una de las acciones comunes del Gobierno anterior, como emitir dinero "las cosas gratis", el presidente dio un ejemplo "extremo": "Yo puedo hacer las tarifas 0, pero no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Eso alguien lo tiene que pagar. ¿Cómo lo hacemos? Con inflación. Emitis dinero, generas inflación. Lo que no estas pagando de modo directo lo pagas de manera indirecta con el impuesto inflacionario. Estas falseando la señal de precios en un sector, destruyendo la inversion ahí y sobredimensioando la demanda. Y como vos estas usando la inflación para eso, estas distorsionando todos los precios relativos de la economía. Eso genera que al pobre le estás pegando dos veces. Como vos estás malasignando recursos, tu productividad baja y los salarios bajan. El dueño del capital se va y el único que se jode en esto es el trabajador, porque el capital no esta presente", aclaró.

Y completó: "En toda esta lógica, con esta mala asignación de recursos y pérdida de inversión, la distorsión que vos generás no es gratis. Hay que entender que falsear los precios no es gratis. Tenemos más del 50% de pobres y 10% de indigentes. No va para ningun lado este modelo, si seguimos así terminamos siendo la villa miseria más grande del mundo".

Además, contó que hizo una "reducción en el Tesoro de cinco puntos del PBI y del BCRA también bajé cinco puntos, no hay registro histórico de hacer eso pero era la única forma de evitar la hiperinflación, sino terminábamos como Venezuela".

Inflación

"Cuando asumimos, sólo el 20% de la población creía que esto iba a mejorar. En enero, el número salto a 30 y en febrero saltó a 40. Después del discurso del 1° de marzo, ese número saltó 5 puntos más. La gente la está empezando a ver. Hay algo sumamente importante: el 70% de los argentinos está convencido de que en nuestro gobierno vamos a derrotar a la inflación. La inflacion se esta derrumbando", advirtió Milei.

Cepo

Sobre quitar el cepo, el presidente Milei dijo que podría quitarlo ahora, pero "para eso tengo que dejar de emitir y eso me puede generar una corrida", es por ello que confesó que prefiere "ir sobreseguro como dice el FMI y apuntarle a mitad de año". Agregó, además, que es mejor ir "despacio" con el saneamiento del BCRA y pisando firme, aunque valoró que quitando el cepo "te rebota la actividad económica". "Yo puedo abrirlo hoy, pero estamos 50 a 50 y es una apuesta riesgosa", aclaró Milei. Y sumó: "Hasta que no vengan y me pongan 15 mil millones de dólares no". Explicó que eso puede suceder con el valor "enorme de dólares" que se van a recaudar en abril, mayo, junio" o si vienen "lo vienen a buscar": "Si me dan la plata salimos tres meses antes", expresó.

Privatizaciones

Sobre las privatizaciones de empresas públicas, una de las bases de los libertarios, Milei dijo que "todo lo que pueda transferir al sector privado lo voy a transferir todo". "Las empresas públicas son un oxímoron, el sector público no emprende nada, todo lo que toca lo destruye, usan esas empresas como caja", lanzó.

"A la luz de la argentina ninguna empresa debería quedar en el sector público", declar. Y dijo que "cuando mandamos estas cosas con la Ley Bases votaron en contra. Los gobernadores están muy preocupados por los fondos fiduciarios y curritos de ellos", apuntó.

En diálogo con LN+, Milei dio definiciones políticas y económicas.

Corrupción

Milei fue consultado sobre cuánto dinero se llevó al corrupción en la Argentina, y para ello trató a colación un estudio del BID, que estudia "la eficiencia técnica del gasto público". Allí, según explicó, "Argentina es la peor y tiene una ineficiencia de siete puntos del PBI". "Es un escándalo, por año aproximadamente (sacaban) cinco puntos del PBI", concluyó sobre el tema.

Milei quiere que la reforma previsional esté atada a una laboral

El jefe de Estado también fue consultado por el aumento de las jubilaciones, uno de los principales problemas para la gestión libertaria. Este aclaró que, para que haya una reforma que mejore la situación de los jubilados, esta tiene "que respetar el déficit cero". "Cualquier propuesta que haga y que mires tiene respetar el déficit cero, porque si vos tenes décifit fiscal le cargas ajuste a las generaciones futuras, si emitís empobreces a la gente y con más impuestos la economía no crece", explicó. Además dijo que la reforma previsional tiene que estar "atada a la laboral" porque "hoy tenes seis millones de personas en el mercado privado y 8 millones afuera, algo no funciona".