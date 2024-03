Por el "fallido" aumento, Javier Milei echó a otro funcionario de su Gobierno

Luego de un fin de semana marcado por la violencia narco en Rosario y por sus cruces con Cristina Fernández de Kirchner por las redes sociales, el presidente Javier Milei arrancó la semana brindando una entrevista en el canal de noticias La Nación+.

Respecto a la seguridad y a la batalla contra los narcos en Rosario, el jefe de Estado dijo: "No estamos dispuestos a ceder ni un milímetro".

"Desde el inicio de nuestra gestion iniciamos el Operativo Bandera en Santa Fe. Es el tercer lugar de la Argentina con mayor cantidad de fuerzas federales. Ha habido logros, como bajar la tasa de homicidios cerca de un 58%, operativos exitosos contra el narcotrafico, lucha sin cautela y nos encontramos con la respuesta. Pero no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro, ellos o nosotros y nosotros decidimos que somos nosotros. Además estamos enviando 450 efectivos adicionales, estan actuando con toda las fuerzas y además se le está dando asistencia logistica con el Ejército y se ha extendido a 8 zonas el área de saturación", manifestó el presidente.

Y agregó: "Los estamos acorralando, no le vamos a dar tregua y vamos a terminar con este cáncer que es el narcotrafico. Van a entender los rosarinos que haberles dado tranto crédito a los socialistas no es gratis. Todo lo que tocan lo destruyen. Al momento de votar siempre se ponen del lado de los delicuentes. Ahora, el que las hace las paga. Acá se portege a la víctima y se va con el victimario, se acabó con el zaffaronismo. Toda esa visión que tienen de la Justicia son mecanismos para justificar a los delincuentes.

Mientras tanto, respecto a los cruces con la expresidenta Cristina Kirchner por el aumento de sueldo de los funcionarios, el presidente explicó: "En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico, de cargos políticos. Lo que sucede después es que se llega a un acuerdo de paritarias, suba de salarios, y se dispara un decreto que envió CFK que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que los que estan debajo de ellos en la estructura. Frente a esa situación, tomamos dos medidas. El sábado mande un decreto donde se retrotrae, el mes que viene se descuenta cuando se hace el pago y al secretario de Trabajo (Omar Yasin) lo he despedido. Lo están notificando en este momento por el error. Esto fue aclarado en el mes de enero, el consenso de todos los ministros es que nosotros teniamos los sueldos congelados".

Al mismo tiempo, explicó sobre el intercambio de mensajes con CFK: "Ella no se hace cargo de su decreto como tampoco se hace cargo de un montón de cosas. Ella esta muy preocupada por los jubilados y le dije que resigne su jubilación de más de 14 millones de pesos y vaya por la mínima. Y ella no me contestó, hizo psicología barata. Falacia de la pista falsa se llama: yo le planteé un tema y ella dijo cualquier cosa, haciendo psicología berreta. Yo estoy tranquilo, ella esta nerviosa por su jubilación de 14 millones de pesos".

Y completó: "Si ustedes revisan mi discurso del 1 de marzo, yo dije que vamos a anular la jubilacion de privilegio para presidente y vice. La he dejado expuesta frente a su incoherencia y contradicción. Crearon mecanismos para que se disparen automáticamente sin tener que levantar la manito. En ese contexto, están escondidas estas cosas y salvo que vos seas un experto de toda esta maraña no te das cuenta. Nosotros somos outsiders".

El presidente Javier Milei afirmó que "el lugar donde encontramos más pus es en el área de Capital Humano. La ministra tiene una brigada anticorrupción y cada semana se instala en un área y encuentra cosas. Hemos dado de baja 200 mil planes sociales entregados de forma irregular. En los comedores, por ejemplo, sucede que muchos no existen. Hay algunos que dice que atienden a 500 personas, pero vos vas ahí y no hay más de 50. Además, más de la mitad de los comedores no existen".

Asimismo, preguntó: "¿No se si recuerdan ese momento en el que Sandra Pettovello enfrentó a estos gerentes de la pobreza y no se anotó ninguno? Ella pidió el nombre de la persona y el DNI y cuando los queremos auditar no quieren. No sólo mienten con el número de personas, sino que hay algunas cosas más crueles".

Y agregó: "Cuando reclaman los bolsones de comida, te dicen que compran de calidad A y después son calidad E. Hay un problema con la cantidad y también con la calidad". Además, destacó: "En esos lugares a donde enviaban comida y no estaban los comedores, o en los que decian que había 500 personas y sólo eran 50, encontrás los productos en el supermercado de la zona".

"Pettovello cortó con la intermediación. Teniamos claro que los primeros meses del programa iban a ser duros, venimos a cambiar 100 años de decadencia y 20 de desastre. Esta bastante manifestado en nuestra realidad. Los argentinos en esta década ganada de populismo perdimos 80% de nuestros ingresos. Cuando uno mira las tarifas con Sudamerica estan regaladas, el problema es que nos han empobrecido tan brutalmente como conseuncia del populismo que destrozaron todo y los salarios son miserables. 20 años de populismo no es gratis, destruye productividad y salarios", cerró sobre el tema.

Respecto a la inflación y a la crisis económica que atraviesa el país a partir de las medidas extremas del presidente, Milei ejemplificó: "Lo voy a plantear al extremo. Yo puedo hacer las tarifas 0, pero no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Eso alguien lo tiene que pagar. ¿Cómo lo hacemos? Con inflación. Emitis dinero, generas inflación, no es gratis. Lo que no estas pagando de modo directo lo pagas de manera indirecta con el impuesto inflacionario. Estas falseando la señal de precios en un sector, destruyendo la inversion ahí y sobredimensioando la demanda. Y como vos estas usando la inflación para eso estas distorsionando todos los precios relativos de la economía. Eso genera que al pobre le estás pegando dos veces. Como vos estás malasignando recursos, tu poductivada baja y los salarios bajan. El dueño del capital se va y el único que se jode en esto es el trabajador, porque el capital no esta presente".

Y completó: "En toda esta lógica, con esta mala asignación de recursos y pérdida de inversión, la distorsión que vos generás no es gratis. Hay que entender que falsear los precios no es gratis. Tenemos más del 50% de pobres y 10% de indigentes. No va para ningun lado este modelo, si seguimos así terminamos siendo la villa miseria más grande del mundo".

"Yo dije que el inicio iba a ser durísimo y por eso duplicamos la asignación por hijo, asistencia de mujeres embarazas, tarjeta alimentar, de cuadruplicar el dinero para que los chicos puedan empezar las clases. Si nosotros quitamos a los intermediarios, le estamos dando la contención social. Cuando asumimos, sólo el 20% de la población creía que esto iba a mejorar. En enero, el número salto a 30 y en febrero saltó a 40. Después del discurso del 1 de marzo, ese número saltó 5 puntos. La gente la está empezando a ver. Hay algo aumamente importante: el 70% de los argentinos está convencido de que en nuestro gobierno vamos a derrotar a la inflación. La inflacion se esta derrumbando", añadió.

Y completó, en cuanto a la discusión con los gobernadores que abarcó varias horas de su agenda diaria: "Cualquier discursión que haya del tema que quieras, que involucre la política fiscal, no se negocia sin el déficit cero, de ninguna manera. Estoy abrazado como a un mástil y tengo a mi equipo tirandole tiros a las sirenas. Estoy dispuesto a discutir con los números sobre la mesa. Ellos tienen que hacer un ajuste de un punto del PBI y yo tengo que hacer 15 del PBI".

"Francos fue optimista con la reunión, hay voluntad de cooperar y se dieron cuenta del error que yo señale. Los miopes del círculo rojo dijeron: 'Uy, derrota de Milei'".