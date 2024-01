Los viajes de Milei: cuál está confirmado y qué pasará con el avión presidencial

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes que el presidente Javier Milei, a pesar de las especulaciones, aún no confirmó sus viajes a Israel y al Vaticano (invitado por el mismo Papa) para febrero de este año. Al mismo tiempo, comunicó que el jefe de Estado viajará en aviones de línea siempre que eso no signifique más gastos para las "arcas públicas" y dejó abierta la incógnita sobre qué pasará con el avión presidencial.

En la conferencia de prensa habitual de todos los días, Adorni confirmó el viaje a Davos que el presidente hará en avión de línea para dar un discurso de 25 minutos en el WEF, el Foro Económico en donde se encontrará con figuras de gran peso internacional, políticas, empresariales y de la sociedad civil, como Emmanuel Macron (el presidente de Francia) y Christine Lagarde (presidente del Banco Central Europeo). A pesar de que este viaje tiene todo el itinerario confirmado, el vocero no dio detalles sobre los otros posibles viajes, aunque confirmó que "no están descartados".

"No hay ningún viaje confirmado, ni el viaje a Israel esta confirmado ni el viaje al Vaticano, la información es inexacta porque no esta confirmado ningún viaje del presidente, cuando se confirmen yo mismo o cancillería informará", lanzó Adorni. Y agregó, ante la insistencia de los periodistas, que "nada está descartado, pero no hay nada confirmado".

Además, el funcionario dio detalles sobre el avión presidencial, aeronave que Milei no utiliza, ante la pregunta de si este se venderá o no: "Ustedes saben que nosotros estamos dispuestos a llevar adelante acciones que implique reducir gastos", expresó. "El presidente viaja en avión de línea y en este viaje a Davos era la opción más económica".

Milei viajará a Suiza en avión de línea, como lo hizo cuando fue a Mar del Plata.

"Mientras que efectivamente haya varias opciones siempre se va a elegir la que sea menos perjudicial para las arcas públicas", confesó Adorni sobre las acciones del Gobierno, que busca reducir el gasto público. Para enfatizar sobre este asunto, se refirió a que todo lo que "implique un ahorro para el Estado siempre va a ser evaluado".

Las declaraciones del vocero se dan un día después de que se dé a conocer el índice de inflación, que posicionó a la Argentina como el país "con la inflación más alta del mundo" con un 25,5% en el mes de diciembre.