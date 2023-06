Alianzas: dos frentes que lograron no romperse pero quedaron débiles

Alberto Fernández logró su cometido: habrá PASO y Cristina Kirchner no pudo ordenar la interna peronista en el Frente de Todos antes del cierre de alianzas, por lo que deberán sentarse a conversar y analizar de forma conjunta qué hacer. Mauricio Macri tampoco se salió con la suya, ni Horacio Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich, todos los líderes de los respectivos espacios se encuentran hoy en Juntos por el Cambio en una situación de incomodidad que los obligará a consensuar más de lo deseado.

Javier Milei no tendrá interna, por lo que su cierre fue calmo y sin grandes tropiezos. Sí fue negativo el rechazo por parte del intendente vecinalista, Guillermo Britos, para ser candidato a gobernador. Con José Luis Espert ya dentro de Juntos por el Cambio, deberá entonces buscar y el nombre de Carolina Píparo suena como posible candidata.

Daniel Scioli se lo dijo a su entorno y según supo MDZ no se bajará, no habrá esta vez una postura laxa con los cambios de planes y será precandidato a presidente. Lo terminó de convencer una charla con Alberto Fernández y Santiago Cafiero, canciller y asesor dentro de su esquema de campaña junto a Alberto Pérez, otrora jefe de gabinete de Scioli.

Equipo. Alberto, Scioli y Cafiero.

Cristina Kirchner debió parir la cuarta marca política de su historia, por lo que Unión por la Patria es el resultado más cabal del fracaso de las negociaciones. Hay una multiplicidad de factores que explican ese nacimiento, pero esencialmente el fracaso de Frente de Todos como sello electoral exitoso de 2019, que hoy está referenciado en un Gobierno que termina su gestión con demasiado volumen de interna y fuego amigo.

Wado de Pedro sigue estoico y su video con Esteban Lamothe fue un éxito; por ahora son todos buenos momentos los que atraviesa la campaña del camporista y oriundo de Mercedes, que volvió a afirmar que quiere ser parte del proyecto venidero con las ciudades del interior como motor nacional del desarrollo de las economías regionales.

Campaña. Wado de Pedro con el actor Esteban Lamothe.

Así entonces, Sergio Massa cree que no deberá jugar y así lo dijo en privado el martes por la noche en una reunión íntima en su casa, pero todavía la expectativa está abierta. No está dispuesto a competir con su eterno rival, Daniel Scioli, y se especula con que logre convencer al presidente de ello, algo que horadó su buen vínculo y elevó la tensión en términos políticos, no personales.

Ambos frentes entonces desembocan en un lugar hostil: los líderes y segundas líneas no están conformes con lo que tienen que militar a partir de ahora. Un dato importante es la revisión de Patricia Bullrich sobre un acuerdo parlamentario o de trabajo con Javier Milei en caso que sea elegido presidente. "Les está pidiendo a los votantes de Milei que la voten a ella, es demasiado rápida", aseguraron ayer a este medio desde la calle Uspallata, donde funciona la sede de Gobierno porteño.