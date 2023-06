Fuerte presión de los gobernadores para definir la fórmula antes del siete

Los gobernadores peronistas están cerca de la puerta del cementerio, y no piensan dar un paso más. Son quienes cuidan sus votos, desdoblan y se apartan cuando el viento viene en contra, y es éste el caso del Frente de Todos, según las encuestas que surgen de los laboratorios principales de oficialismo y oposición sobre las PASO venideras. Algunos tejen y destejen para no enojar a nadie, otros saben que su futuro está ligado a lo que decida Casa Rosada. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tomarán su pedido.

Ricardo Quintela precisa 95 pesos de cien que gasta que vienen directamente de la Casa Rosada, por lo que su capacidad de decisión autónoma es prácticamente nula. Es parte del Consejo Federal de Inversiones que se reunirá la semana que viene en Buenos Aires, ese lugar que tanto denosta discursivamente el cacique peronista que acaba de revalidar su gestión con gusto a poco, pero por amplio margen. Los gobernadores necesitan saber si Eduardo "Wado" de Pedro será finalmente, como reconocen varios en su intimidad, el candidato a presidente impulsado por Cristina Kirchner.

El equilibro obliga a los jefes de cada provincia a sostener el dialogo con Daniel Scioli, hoy ya instalado con Victoria Tolosa Paz como dupla que busca jugar las PASO a contramano del deseo vicepresidencial. Alberto Fernández quiere sí o sí una elección primaria del Frente de Todos, a pesar del ministro de Economía, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. La cumbre del CFI iba a ser el 12, pero se pasó al siete y no se descarta que sea antes. Según supo MDZ, podría ser el martes.

"Ganamos la gobernación, pero perdimos la provincia", dijo el ex gobernador de La Pampa, Carlos Verna, quien detalló la cantidad de intendencias y diputados que perdieron después de las elecciones del 14 de mayo. Sergio Uñac, el gobernador que no logró reelegir por el impedimento de la Corte Suprema, está en una situación incómoda. No acompañó como Alberto Fernández hubiera deseado la embestida contra el Poder Judicial. "No está bien visto entre sus pares, habrá que ver si se sienta en la mesa, todos van a esencialmente medirse el peronismo, digamos". Deberá entonces ver cómo se desenvuelve dado que impulsa un peronismo federal y horizontal que choca de frente con la ambición cristinista.

Axel Kicillof está convencido de que será protagonista de lo que viene, y tiene razón. Si bien Cristina lo precisa para asegurar la provincia, es sabido que lo quiere de presidente, pero los números de la gestión nacional en términos de encuestas con verdaderamente malos y no quiere rifar su mejor soldado para una derrota anticipada. Hay estudios hoy que confirman una tendencia que incomoda hace tiempo: el Frente de Todos podría quedar tercero, detrás de Juntos por el Cambio y Javier Milei. En ese caso, la vice prefiere que entonces Wado sea candidato a presidente y asegurarse un posible triunfo en Buenos Aires.

El convite incluye a Sergio Ziliotto de La Pampa, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Gildo Insfran de Formosa, Alberto Rodríguez Saá de San Luís, Sergio Uñac de San Juan, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Raúl Jalil de Catamarca, Juan Manzur de Tucuman, Mariano Arcioni de Chubut, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Oscar Herrera Ahuad de Misiones y Arabela Carreras de Rio Negro.