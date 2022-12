Alberto Fernández convocó a los gobernadores tras el fallo de la Corte a favor de Horacio Rodríguez Larreta

El presidente Alberto Fernández convocó para hoy a las 12 en la Casa Rosada a los gobernadores, tras el fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Gobierno Nacional a pagar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en lugar del 2,32% que venía abonando actualmente.

Fernández, enfrentado desde hace tiempo con el Máximo Tribunal, busca ofrecer un fuerte mensaje político junto a los mandatarios unidos detrás del reclamo para que los porcentajes de coparticipación queden tal como están.

De hecho, desde la tarde de ayer el presidente se expresó críticamente contra el fallo, y lo mismo buena parte de los gobernadores peronistas. Así, en un acto que encabezó en Formosa junto al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, afirmó que se trataba de "un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país".

El fallo de la Corte fue rechazado también por Insfrán, quien advirtió durante el acto con el presidente que la medida del tribunal es "injusta" e "hizo trizas al federalismo".

Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, quien preside el grupo de mandatarios del Norte Grande, Gerardo Zamora, escribió en Twitter que "la CSJN sacó un fallo millonario. ¿El fundamento? Leer la prensa porteña: 'fuerte triunfo político de Larreta' sobran los análisis!".

Por lo que respecta a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, también consideró que el fallo "quebranta el federalismo" "y arrasa los límites entre los poderes". Para la gobernadora, el fallo representa "un sesgo autoritario que nuestro país no debe revivir".



También el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, señaló que "el fallo de la Corte Suprema a favor de CABA en el reclamo por la coparticipación va en contra del federalismo y es inconstitucional ya que Capital Federal no es una provincia", y argumentó lo anterior añadiendo que "fallar a favor de Larreta significa menos recursos para las provincias y más recursos para la Ciudad más rica de la Argentina que no produce ningún bien, solo brinda servicios económicos, gastronómicos y hoteleros".

En el mismo sentido de evaluar el fallo de la Corte Suprema de Justicia como un ataque al federalismo se manifestaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el de Chubut, Mariano Arcioni y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien consideró que el máximo tribunal "defiende" así un "modelo de país unitario, injusto y para pocos".