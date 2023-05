Caso Antonini Wilson: Claudio Uberti confesó lo que pensó cuando vio el dinero en la valija

El extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, imputado en la causa por la valija de Antonini Wilson, declaró durante el juicio oral en el cual comparte el banquillo de los acusados junto a Julio De Vido, Ricardo Echegaray, entre otros. El exfuncionario relató ante el Tribunal Oral en lo penal económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Luis Losada e Ignacio Fornari cómo fue la secuencia de esa noche en la que todo terminó en escándalo.

Al comenzar su declaración aseguró: “Soy inocente y no cometí ningún delito, nunca jamás autoricé a obviar ningún control”.

Uberti manifestó ante el Tribunal que el avión que venía de Caracas tenía capacidad para viajar cómodas 3 personas pero en ese vuelo venían 8, por lo que estaban muy apretados.

Relató que cuando se apagaron las luces se puso a ver una película y se durmió. Cuando arribaron al Aeroparque, llegaron los dos vehículos de apoyo, uno para trasladar a los pasajeros y otro para el equipaje al sector de la terminal sur donde se encuentra el arco del detector de metales y migraciones.

Claudio Uberti al declarar este miércoles en el juicio por la valija de Antonini Wilson.

En un momento, según declaró Uberti, la cinta se detuvo y después vio a la agente María Luján Telpuk que a viva voz decía “hay que identificar una valija”. Entonces decidió quedarse a esperar.

El presidente del Tribunal le consultó si junto a Telpuk había alguien y el exfuncionario dijo haber visto otras personas pero desconocer la función de cada uno de ellos. Es más afirmó que al día de hoy no recuerda si Telpuk llevaba o no uniforme.

Al continuar contando la situación que se vivió esa noche del 4 de agosto de 2007 recordó que Telpuk dijo dos o tres veces que había que identificar al titular de la valija y fue entonces cuando se acercó Antonini Wilson y la dio como propia. Cuando le pidieron que la abra, refirió Uberti, “lo hace y yo pude ver la valija repleta de dólares y ahí imaginé lo que iba a suceder: un escándalo” a lo que agregó: “Cuando vi el dinero me representé el escándalo y no me equivoqué porque 17 años después estamos todavía aquí”.

Al continuar con su declaración dijo que esperó un tiempo prudencial y decidió que lo que había ocurrido debía saberlo el Presidente por lo cual hizo la gestión para ir a verlo a la Quinta de Olivos. En esa reunión, que fue breve, sostuvo que le contó a Néstor Kirchner lo que había pasado pero que no le dieron instrucciones.

Después de ello manifestó que llamó incansablemente a Ricardo Echegaray hasta que le devolvió la llamada y le dijo: “ Yo sé porque me llamas, descubrieron a un venezolano con dólares y vos estabas en el avión, esto es una infracción aduanera, es su problema y que se haga cargo”, aseveró Uberti.

Para el lunes o martes de esa semana ya había estallado el escándalo, lo que motivó su renuncia, según el extitular de Occovi a él no lo echaron, renunció para tranquilizar la situación.

Además, aclaró que a Antonini Wilson lo vio tres veces en su vida. Cuando se lo presentaron en un almuerzo en Venezuela, en el vuelo y en el acto en el salón blanco con la delegación de Venezuela por la visita de Hugo Chávez.

Casi compungido por la situación, Uberti reveló que cuando renunció jamás volvió a hablar con nadie. “Pasé a ser un leproso como se decía antes, hoy los pibes dicen cancelado”, describió. Además, dijo que hace 17 años que está respondiendo preguntas de sus amigos y su familia y que producto de este hecho se quedó sin trabajo y sin amigos.

Recordemos que el hecho que escandalizó a la opinión pública ocurrió el 4 de agosto de 2007 por la madrugada cuando arribó a nuestro país un vuelo privado contratado por la empresa Enarsa que transportaba funcionarios públicos venezolanos y argentinos.

Entre los pasajeros se encontraban los argentinos Exequiel Espinoza (presidente de Enarsa), Claudio Uberti (director del Occovi), Victoria Bereziuk (asistente de Uberti) y Daniel Uzcategui Specht (hijo del vicepresidente) y Guido Antonini Wilson (empresario venezolano).

Fue entonces que la exagente de la policía de seguridad aeroportuaria María de Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano y encontró en su interior USD 790.550. El escándalo le valió el cargo a Claudio Uberti quien tuvo que renunciar, algo que relató durante su indagatoria hoy.

Los casi 800 mil dólares que intentó ingresar al país Antonini Wilson.

La causa judicial pasó por varios jueces y fiscales, la Cámara en lo Penal Económico y Casación Federal y llegó hasta la Corte Suprema. El caso estuvo a punto de prescribir luego de que Uberti tuviera falta de mérito durante 10 años (algo que resaltó hoy el exfuncionario) y el último magistrado a cargo dijo que no tenía pruebas para procesarlo. Pero en 2018 Uberti se convirtió en imputado colaborador en la causa Cuadernos y también otras personas, lo que para el juez Pablo Yadarola importó un cambio en la investigación y así fue que citó a indagatoria y luego procesó a Julio De Vido y Ricardo Echegaray, entre otros, corriendo de este modo los plazos de prescripción.

Entre los acusados por el delito de contrabando agravado para el lavado de dinero estarán en el banquillo el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti; cuatro exfuncionarios aduaneros Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Félix Lamastra y, además, el por entonces titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, acusado de encubrimiento.