Walter Bento respondió si tiene miedo a ir preso y dijo que sus viajes a Estados Unidos no fueron "de joda"

Walter Bento, juez federal suspendido en sus funciones, se encuentra a la espera de lo que decidan a los integrantes del Jury de Enjuiciamiento este 8 de noviembre, donde ser conocerá si será removido de su cargo o no y, además, si será detenido debido a los pedidos de prisión preventiva que pesan en su contra. En paralelo, Bento es juzgado por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y abuso de autoridad. Según la Fiscalía, lideraría una banda dedicada a otorgar favores a presos de la Justicia Federal a cambio de coimas

A pocos días de conocer su suerte, Walter Bento brindó una entrevista televisiva en el programa conducido por Eduardo Feinmann en LN+. Con el objetivo de limpiar su imagen, hizo mención a cuestiones vinculadas tanto a la megacausa como al Jury del Consejo de la Magistratura que tomará una decisión final el miércoles.

"No hay ninguna resolución que yo haya firmado beneficiando a nadie que tenga que ver con narcotráfico. Siempre se ha resuelto conforme a la ley. Además, no soy rico. Tengo un patrimonio en base a los ingresos y a los alquileres que teníamos con mi señora. Todo ha sido declarado y expuesto en mi declaración de bienes personales y de ética pública", dijo Bento.

Respecto a las acusaciones por cobro de coimas, Bento indicó que "son hechos absolutamente falsos y se va a demostrar. Ya han declarado en cuatro meses 30 testigos. No hay nada que pueda ser probado porque nada es contrario a la ley. Esta causa se inicia con 16 procesados por el Juzgado a mi cargo que, después de haber sido condenados, vinieron a declarar con la finalidad de conseguir algún beneficio".

En tanto que, sobre sus presuntos vínculos con el mundo del narcotráfico, esgrimió: "Yo soy el que procesé. Terminaron todos condenados y después vinieron a tratar de conseguir beneficios. En el único caso más importante, el caso 1, los abogados que defendieron a una persona que imputé, indagué y detuve por 250 kg de marihuana, eran los que compartían estudio y que eran asociados con el fiscal (Dante Vega) que me acusa (...) Esta causa se inicia con la declaración de una persona que acaba de ser condenada a prisión perpetua junto a toda su familia por el secuestro extorsivo y la muerte de una persona".

Los integrantes del jurado están en etapa de deliberación y el 8 de noviembre darán su veredicto. Para que Bento sea destituido son necesarios 5 votos afirmativos. Si el Jurado lo expulsa del cargo, Bento pierde los privilegios que tiene como juez, entre ellos los fueros. Por eso quedaría firme su pedido de detención e iría preso ya que pesa sobre él un pedido de prisión preventiva. El Jury no evalúa los delitos, sino el accionar del juez. Por eso se consideran otras normas fuera del Código Penal, como el reglamento de tribunales, la ley de ética pública y también variables subjetivas dentro del accionar de los funcionarios públicos.

En relación a si tiene miedo a ir preso en el caso de que el Jury lo destituya, señaló: "Mi fe en Dios y en el expediente me permiten tener la tranquilidad de que tarde o temprano va a salir la verdad a la luz. No hay nada contrario a la ley". Y agregó: "Estaré en el estrado del Tribunal para que hagan lo que tengan que hacer. No tengo miedo a que suceda. La tranquilidad me la dan el expediente y mi conciencia".

Una de las temáticas mencionadas por Bento fue su cantidad de viajes al exterior, principalmente a ciudades como Las Vegas, en Estados Unidos. Tal como contó MDZ en un extenso artículo, entre el año 2012 y el 2019, Walter Bento estuvo 909 días en el exterior, muchas veces junto a su familia. En el caso de Las Vegas, por reglamento los jueces tienen prohibido frecuentar lugares de juego y el magistrado afirmó ante el Consejo de la Magistratura que fue a la "Ciudad del Pecado" a ver un recital de Celine Dion junto a su mujer en 2011. Lo que evitó aclarar es que, entre 2012 y 2019 visitó otros 96 días ese mismo destino, y se alojó -salvo en un par de oportunidades- en el mítico hotel Caesar´s Palace.

En la entrevista televisiva de este lunes, evitó hacer referencia a sus viajes a Las Vegas y se escudó en su familia: "Hay cierto morbo sobre ese tema (viajes). Nosotros viajábamos a Estados Unidos, primero, porque podemos hacerlo gracias a los ingresos de los sueldos del Poder Judicial. Segundo porque tenemos una familia donde uno de mis hijos tiene capacidades diferentes. No solamente tiene una disminución motriz, sino que también celiaca. Sufre de celiaquía y en EE.UU, particularmente en Disney, es donde mi hijo se siente feliz. Es donde podemos desarrollarnos como familia y donde mi hijo tiene las posibilidad de la prioridad de una silla de ruedas. En Argentina hay buena voluntad, pero la infraestructura no está preparada para la accesibilidad.

"Yo no me he ido a una despedida de soltero o de joda".

Asimismo, en el reportaje, Bento fue consultado acerca de si tiene como "padrinos" a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, así como la jueza María Romilda Servini de Cubría. En ese orden, el magistrado suspendió respondió: "Si yo tuviese padrinos poderosos, no estaría donde estoy ahora. En dos días el jury tiene que resolver sobre si continúo o no siendo el juez federal de Mendoza. Le pido a Dios que les dé fortaleza a quienes integran ese jurado de enjuiciamiento y a las juezas de Mendoza para que no sean vulnerables a la presión mediática y política".

"Lejos estoy de tener padrinos. Puede que tenga una relación por conocimiento. Los jueces electorales somos un fuero muy pequeño. Si tuviera padrinos, peyorativamente hablando, no estaría donde estoy hoy (...) Soy una persona honesta y trabajadora", comentó.